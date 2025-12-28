Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю Происшествия

С начала 2025 года к ответственности привлекли 11 280 водителей, управлявших автомобилем с признаками опьянения. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что 1 261 нарушитель повторно сел за руль в нетрезвом виде, несмотря на лишение водительских прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

По сравнению с предыдущей неделей, число таких нарушителей увеличилось на 307 человек. Тогда было зафиксировано 10 973 случая.

Госавтоинспекция региона заявила, что продолжит работу по выявлению и пресечению подобных нарушений. Ведомство проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в поселке Шиморское под Выксой легковушка перевернулась и упала в пруд — по предварительным данным, водитель мог быть пьян.