Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю

28 декабря 2025 09:00 Происшествия
С начала 2025 года к ответственности привлекли 11 280 водителей, управлявших автомобилем с признаками опьянения. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что 1 261 нарушитель повторно сел за руль в нетрезвом виде, несмотря на лишение водительских прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

По сравнению с предыдущей неделей, число таких нарушителей увеличилось на 307 человек. Тогда было зафиксировано 10 973 случая.

Госавтоинспекция региона заявила, что продолжит работу по выявлению и пресечению подобных нарушений. Ведомство проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в поселке Шиморское под Выксой легковушка перевернулась и упала в пруд — по предварительным данным, водитель мог быть пьян.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

