Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео Происшествия

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя после погони в Арзамасском районе Нижегородской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошёл в селе Абрамово. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль "Лада Калина", водитель которого нарушал правила дорожного движения. На законное требование полицейских об остановке мужчина не отреагировал, прибавив скорость.

Погоня завершилась на улице Медицинской, где нарушитель всё же остановился. При общении с водителем инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку на месте.

Результаты освидетельствования показали 1,403 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. За рулём находился 61-летний житель рабочего посёлка Шатки.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем.