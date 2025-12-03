Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
03 декабря 2025 15:25Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео
03 декабря 2025 14:55Минздрав: четверо пострадавших в ДТП под Арзамасом остаются в больнице
03 декабря 2025 14:38СК раскрыл подробности дела первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова
03 декабря 2025 13:58Полмиллиона рублей взыскали с нижегородского ТСЖ за падение глыбы льда на авто
03 декабря 2025 13:11Арестованного экс-главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина допросили в суде
03 декабря 2025 11:26Еще одно уголовное дело завели после ДТП с автобусами под Арзамасом
03 декабря 2025 10:40Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 09:00Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области
03 декабря 2025 07:24Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 07:00Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю
Происшествия

Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео

03 декабря 2025 15:25 Происшествия
Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя после погони в Арзамасском районе Нижегородской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошёл в селе Абрамово. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль "Лада Калина", водитель которого нарушал правила дорожного движения. На законное требование полицейских об остановке мужчина не отреагировал, прибавив скорость.

Погоня завершилась на улице Медицинской, где нарушитель всё же остановился. При общении с водителем инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку на месте.

Результаты освидетельствования показали 1,403 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. За рулём находился 61-летний житель рабочего посёлка Шатки.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем.

Теги:
Арзамасский район МВД Пьяный водитель
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
