Культура и отдых

Каток заработал в нижегородском парке "Дубки"

23 декабря 2025 15:15 Культура и отдых
Каток заработал в нижегородском парке Дубки

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Каток в парке "Дубки" в Ленинском районе впервые открыл сезон массовых катаний на коньках. Первые сеансы пройдут уже сегодня с 17:00 до 18:15 и с 19:00 до 20:30. Об этом сообщили в дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

С 24 декабря по 1 марта ледовая площадка будет работать шесть дней в неделю — со вторника по воскресенье.

Посетить каток можно в одно из пяти катаний: 10:00–11:15, 12:00–13:15, 14:00–15:30, 17:00–18:15 и 19:00–20:30. В период новогодних праздников добавится дополнительный вечерний сеанс — с 21:15 до 22:30.

Как уточнили в дирекции, лед на катке — естественный, поэтому точное расписание может меняться в зависимости от погодных условий.

В этом зимнем сезоне в Нижнем Новгороде откроются около ста ледовых площадок. Уже начали работу катки в парке имени 1 Мая и в Автозаводском парке. Также покататься можно у Нижегородской ярмарки и в парке "Швейцария".

Ранее сообщалось, что в этом году каток на Стрелке снова не будет работать.

