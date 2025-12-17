Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

"Катушка" откроется в Автозаводском парке 17 декабря

17 декабря 2025 09:00 Общество
Катушка откроется в Автозаводском парке 17 декабря

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Автозаводском парке 17 декабря откроется ледовый каток "Катушка". Площадь площадки для катания составляет около 3 тысяч квадратных метров. 

Для гостей катка предусмотрены прокат коньков, теплая раздевалка, буфет, а также услуга заточки лезвий. По средам для посетителей действуют сниженные цены на вход и аренду коньков.

В будние дни каток будет принимать посетителей с 11:00 до 21:00, а по выходным — с 10:00 до 21:00.

В МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" напомнили, что в Автозаводском парке уже работают тюбинговые горки и зимняя карусель, расположенная рядом с "сухим" озером. Кроме того, в центральной кассе можно взять напрокат лыжи.

Специалисты также подчеркнули, что режим работы катка и горок зависит от погодных условий. Актуальное расписание размещается в группе дирекции во "ВКонтакте", а также его можно уточнить по телефону 413-13-11.

Ранее открылись катки в парке имени 1 Мая и "Швейцария". Еще покататься на коньках можно на Нижегородской ярмарке

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Каток Парки
