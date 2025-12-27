Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2025 10:10Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде
27 декабря 2025 09:05Нижегородцы отклонили идею переименовать маршруты №31 и Э-31
26 декабря 2025 18:59Трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до Нового года
26 декабря 2025 17:13Качество ЖКУ улучшилось для 131 тысячи нижегородцев благодаря ФРТ
26 декабря 2025 16:11Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году
26 декабря 2025 16:00В Нижегородской области запретили запускать салюты рядом с домами
26 декабря 2025 15:45Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году
26 декабря 2025 15:18Минсоцпол займется семейной политикой в Нижегородской области
26 декабря 2025 14:55Юрист Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом
26 декабря 2025 14:38265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации
Общество

Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде

27 декабря 2025 10:10 Общество
Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде

Хотя в Новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде официального праздничного салют не будет, жители города смогут запускать пиротехнические изделия, но только в определенных местах.

Как сообщили в МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" специальные зоны подготовлены в каждом районе города.

Площадки расположены по следующим адресам:  

  • В Автозаводском районе — пляжная территория озера "Земснаряд" (1 очередь, улица Героя Смирнова);
  • В Канавинском районе — пляжи озер "Мещерское" и "Сортировочное" (Березовая роща);
  • В Ленинском районе — зона отдыха в Молитовском затоне (2 линия);
  • В Нижегородском районе — набережная Гребного канала напротив ресторана "У Александра";
  • В Приокском районе — поселок Черепичный, в районе дома №14;
  • В Сормовском районе — площадка в Сормовском парке;
  • В Новинском сельсовете — разворотная площадка за ЖК "Лайм";
  • В Кстове — площадь Ленина, бульвар Нефтепереработчиков, парки "Юбилейный" и на улице Котовского.

В управлении напомнили, что использование пиротехники вне специально отведенных мест запрещается. Нельзя запускать салюты в помещениях, на балконах, крышах, сценах, а также рядом с линиями электропередачи, на объектах культурного наследия, вблизи пожаро- и взрывоопасных объектов и в местах массового скопления людей.

Особое внимание стоит уделить техническому состоянию изделий. Не допускается применение пиротехники с истекшим сроком годности, поврежденной упаковкой, без инструкции или сертификата соответствия.

Перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию, не наклоняться над изделием во время поджога и не держать его в руках после активации.

В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам: 101, 112 или 268-11-00.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Праздники Салют
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 19:25Нижегородские театры запустили новогодний марафон спектаклей
26 декабря 2025 12:19Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных