Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде

Хотя в Новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде официального праздничного салют не будет, жители города смогут запускать пиротехнические изделия, но только в определенных местах.
Как сообщили в МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" специальные зоны подготовлены в каждом районе города.
Площадки расположены по следующим адресам:
В управлении напомнили, что использование пиротехники вне специально отведенных мест запрещается. Нельзя запускать салюты в помещениях, на балконах, крышах, сценах, а также рядом с линиями электропередачи, на объектах культурного наследия, вблизи пожаро- и взрывоопасных объектов и в местах массового скопления людей.
Особое внимание стоит уделить техническому состоянию изделий. Не допускается применение пиротехники с истекшим сроком годности, поврежденной упаковкой, без инструкции или сертификата соответствия.
Перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию, не наклоняться над изделием во время поджога и не держать его в руках после активации.
В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам: 101, 112 или 268-11-00.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов.
