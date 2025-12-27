Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде Общество

Хотя в Новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде официального праздничного салют не будет, жители города смогут запускать пиротехнические изделия, но только в определенных местах.

Как сообщили в МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" специальные зоны подготовлены в каждом районе города.

Площадки расположены по следующим адресам:

В Автозаводском районе — пляжная территория озера "Земснаряд" (1 очередь, улица Героя Смирнова);

В Канавинском районе — пляжи озер "Мещерское" и "Сортировочное" (Березовая роща);

В Ленинском районе — зона отдыха в Молитовском затоне (2 линия);

В Нижегородском районе — набережная Гребного канала напротив ресторана "У Александра";

В Приокском районе — поселок Черепичный, в районе дома №14;

В Сормовском районе — площадка в Сормовском парке;

В Новинском сельсовете — разворотная площадка за ЖК "Лайм";

В Кстове — площадь Ленина, бульвар Нефтепереработчиков, парки "Юбилейный" и на улице Котовского.

В управлении напомнили, что использование пиротехники вне специально отведенных мест запрещается. Нельзя запускать салюты в помещениях, на балконах, крышах, сценах, а также рядом с линиями электропередачи, на объектах культурного наследия, вблизи пожаро- и взрывоопасных объектов и в местах массового скопления людей.

Особое внимание стоит уделить техническому состоянию изделий. Не допускается применение пиротехники с истекшим сроком годности, поврежденной упаковкой, без инструкции или сертификата соответствия.

Перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию, не наклоняться над изделием во время поджога и не держать его в руках после активации.

В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам: 101, 112 или 268-11-00.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов.