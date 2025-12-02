Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

В нижегородском парке имени 1 Мая заработал каток

02 декабря 2025 18:45 Культура и отдых
В нижегородском парке имени 1 Мая заработал каток

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В парке имени 1 Мая снова заработал ледовый каток. Он стал частью зимнего проекта "Горьковская Ёлка", сообщили в администрации города.

Как рассказал глава Дирекции парков и скверов города Нижнего Новгорода Александр Чикаев, в этом сезоне площадку оснастили системой искусственного охлаждения, благодаря ей удалось открыть каток раньше обычного.

Кататься на коньках здесь можно с 2 декабря по 1 марта. Каждый день, кроме понедельника, на катке проходят шесть массовых сеансов: 10.00-11.15, 11.45-13.00, 13.30-14.45, 16.00-17.15, 17.45-19.00, 19.30-20.45. С.

С 1 по 11 января добавляется дополнительный вечерний сеанс — с 21.30 до 22.45.

Понедельник будет выходным днём, за исключением 5 января и 23 февраля. Также предусмотрены пункты проката коньков и камеры хранения.

Ранее сообщалось, что в этом зимнем сезоне в Нижнем Новгороде заработают почти сто ледовых площадок.

