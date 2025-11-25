Опубликована новогодняя программа в парках Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Парки Нижнего Новгорода готовят насыщенную и веселую новогоднюю программу (0+) для детей и взрослых. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, первые мероприятия стартуют еще до Нового года.

Праздничные активности охватят парки "Швейцария", "Светлоярский", "Дубки", "Автозаводский" и парк имени 1 Мая.

Так, 27 декабря с 12:00 до 14:00 малышей и их родителей ждут в Автозаводском парке и парке "Дубки". А 28 декабря в это же время праздник развернется в парке "Светлоярский" и в парке имени 1 Мая. На свежем воздухе ребят будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, а также аниматоры и ростовые куклы.

С 1 по 11 января в нескольких парках будут работать катки.

В парке имени 1 Мая можно будет выбрать удобное время из семи сеансов: с 10:00 до 11:15, с 11:45 до 13:00, с 13:30 до 14:45, с 16:00 до 17:15, с 17:45 до 19:00, с 19:30 до 20:45 и с 21:30 до 22:45.

В "Дубках" планируется шесть сеансов: с 10:00 до 11:15, с 12:00 до 13:15, с 14:00 до 15:30, с 17:00 до 18:15, с 19:00 до 20:30 и с 21:15 до 22:30.

А вот каток "Катушка" в Автозаводском парке будет открыт каждый день с 10:00 до 21:00.

Новогоднюю ночь также можно встретить в городских парках. В Автозаводском парке с 01:00 до 04:00 устроят праздничную дискотеку под открытым небом. В парке имени 1 Мая с 23:45 можно будет покататься на коньках под диджей-сет. Светлоярский парк и парк "Дубки" откроются для прогулок с 00:30 до 02:00.

А на центральной площади парка "Швейцария" с 23:00 до 02:00 пройдет большая "Новогодняя дискотека". Гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а катание на коньках организуют в два сеанса: с 23:30 до 01:00 и с 01:30 до 03:00.

Кроме того, 7 января в парке "Швейцария" снова появятся Дед Мороз и Снегурочка.

Ранее стало известно, где в Нижнем Новгороде заработает Почта Деда Мороза (0+).