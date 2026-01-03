Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Обход Уренского округа Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В пос. Обход Уренского муниципального округа построили новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На возведение и оснащение модульного ФАПа направлено около 11 млн рублей. Здание построено взамен старого фельдшерско-акушерского пункта, который располагался в приспособленном помещении. Теперь около 250 жителей пяти населенных пунктов округа: поселка Обход, а также деревень Савино, Пруды, Широково и Красный Октябрь – будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, фельдшерско-акушерский пункт оснащен самым современным оборудованием, в том числе аппаратом ЭКГ и экспресс-анализаторами крови, а также качественной техникой и мебелью. Территория вокруг здания также была облагорожена.

«Открытие каждого нового ФАПа – это настоящее событие для нашего муниципалитета. Теперь жители отдаленных деревень могут проходить необходимые обследования и диспансеризацию здесь, в теплых, светлых и прекрасно оснащенных кабинетах, не выезжая в райцентр. Наши медики также получили долгожданную возможность трудиться не просто в хороших условиях, а с применением новейшей техники. Уверен, работа современного ФАПа позитивно отразится на качестве и оперативности медицинской помощи», – отметил и.о. директора Северного межрайонного медицинского центра, главный врач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

Новый ФАП возглавила фельдшер Светлана Каблова, чей профессиональный стаж составляет 37 лет. Вместе с ней в медучреждении трудится медицинская сестра Светлана Карасева с 26-летним опытом работы.

«Я знаю здесь каждого жителя, многих – с детства, и видеть, как люди с удовольствием приходят в этот современный медпункт у себя в поселке, – это огромная радость. Раньше мы работали в тесноте, а сегодня у нас есть всё: и комфортное пространство, и технологии, и уверенность в том, что мы можем оказать помощь на самом высоком уровне. Это меняет всё – и для пациентов, и для нас самих», – сказала фельдшер Светлана Каблова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.