Общество

Активисты "Единой России" поздравили российских бойцов с Новым годом

03 января 2026 13:13 Общество
Активисты Единой России поздравили российских бойцов с Новым годом

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Местное отделение партии «Единая Россия» Советского района Нижнего Новгорода провело очередной гуманитарный сбор. В состав груза вошли маскировочные сети и накидки, сладости и продукты питания, средства гигиены, около 3,5 тысячи комплектов постельного белья и полотенец, окопные печи. 

«Отправляем очередную партию гуманитарной помощи для наших защитников и настоящих героев, которые встречают новогодние праздники на боевом посту. Нам очень хотелось, чтобы этот груз был особенным. Поэтому помимо традиционных вещей, мы добавили новогодние подарки: ёлочные игрушки и теплые, искренние письма с благодарностью и поддержкой от детей и нижегородцев старшего поколения. Победа складывается из многих факторов, и без такой поддержки тоже невозможно обойтись, помогая СВОим, приближаем Победу!», — подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

Часть отправки предназначена для воспитанников Луганской школы-интерната. По просьбе администрации подшефного учебного заведения были приобретены и переданы цветной принтер и медикаменты.

Груз для передовой сформирован по заявкам военнослужащих.

«Мы очень ждём нашу общую Победу и возвращение героев. А пока они на посту, наша задача — делать их службу немного легче и теплее, отправляя всё необходимое. И, конечно, в эти праздничные дни, в тяжелых боевых условиях, особенно важна, моральная поддержка. Каждая такая отправка — это выражение нашей благодарности и уверенности в защитниках. Мы продолжим мобилизовать ресурсы и координировать помощь, потому что сила — в единстве и реальных делах. Поздравляю с Новым 2026 годом и желаю скорейшего благополучного возвращения домой», — сказал руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Активисты первичного отделения партии «Поселок Сахарный Дол» и местные жители передали партию «масксетей» собственного изготовления. На базе ТОСа работает волонтерский центр, в котором трудятся неравнодушные нижегородцы. Кроме маскировочных сетей в мастерской шьют комбинезоны, белые защитные халаты, нижнее белье и вяжут носки.

«Дорогие наши воины-защитники! Мы вас поздравляем с Новым годом! Всем вам желаем здоровья, бодрости духа, сил, отваги. А больше всего — скорой долгожданной победы! Жители поселка Сахарный Дол и члены первичного отделения партии “Единая Россия” собрали очередную партию гуманитарной помощи. Все это, ребята, сделано для вас, с искренним переживанием о вас», — поделилась заместитель председателя ТОС посёлка Сахарный Дол Елена Пряхина.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, жителям освобожденных территорий и приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы. К работе сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов — и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

