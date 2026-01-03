Старт Рождественской фиесты в Нижнем Новгороде отложили из-за непогоды Афиша

Фото: АНО "Центр 800"

Организаторы отменили старт Рождественской фиесты (0+) в Нижнем Новгороде из-за непогоды.

Провести фиесту планировалось с 3 по 8 января. Однако на регион обрушилась метель. Также прогнозируется сильный ветер. В связи с чем решено повременить с полетами.

"Сейчас смотрим прогноз на сочельник и Рождество! Надежда есть, держим кулаки", - написали организаторы фиесты в соцсетях.

