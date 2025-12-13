Фестиваль воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
13 декабря 2025 16:59 Афиша
Фото: АНО "Центр 800"

Зимний фестиваль (0+) воздухоплавателей пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января 2026 года, сообщили организаторы. 

Однако "Рождественская фиеста" не единственное мероприятие, которое запланировано воздухоплавателями в будущем году. Горожане и туристы смогут увидеть аэростаты в рамках фестиваля "Небо НН" (0+) в конце июля. А в августе по традиции состоится "Приволжская фиеста" (0+). 

Напомним, в рамках "Приволжской фиесты" обычно проходит вечернее свечение аэростатов. Как это было в августе-2025, смотрите тут

Ранее сообщалось, что на Нижегородской ярмарке стартовал новогодний фестиваль (0+) с катком и фотозонами. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

