Фестиваль воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января

Зимний фестиваль (0+) воздухоплавателей пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января 2026 года, сообщили организаторы.
Однако "Рождественская фиеста" не единственное мероприятие, которое запланировано воздухоплавателями в будущем году. Горожане и туристы смогут увидеть аэростаты в рамках фестиваля "Небо НН" (0+) в конце июля. А в августе по традиции состоится "Приволжская фиеста" (0+).
Напомним, в рамках "Приволжской фиесты" обычно проходит вечернее свечение аэростатов. Как это было в августе-2025, смотрите тут.
Ранее сообщалось, что на Нижегородской ярмарке стартовал новогодний фестиваль (0+) с катком и фотозонами.
