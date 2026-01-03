Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января Общество

Сильный снегопад обрушился местами на Нижний Новгород и область. Непогода сохранится в течение суток 4 января, предупредили в МЧС, ссылаясь на данные "Верхне-Волжского УГМС".

Из-за текущих погодных условий возможно возникновение ЧС вроде заторов на трассах и роста числа ДТП. Также может быть нарушена работа аэропорта. Не исключено и обрушение конструкций в связи с повышенной снеговой нагрузки.

В МЧС рекомендуют населению подальше держаться от стен зданий и сооружений, остерегаться нависшего снега. За руль сегодня-завтра лучше не садиться. А если поездка неизбежна, то следует соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не допускать резких торможений.

Ранее сообщалось, что в первые выходные 2026 года нижегородцев ждут потепление и снег с дождем.