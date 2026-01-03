Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января

03 января 2026 09:37
Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января

Сильный снегопад обрушился местами на Нижний Новгород и область. Непогода сохранится в течение суток 4 января, предупредили в МЧС, ссылаясь на данные "Верхне-Волжского УГМС". 

Из-за текущих погодных условий возможно возникновение ЧС вроде заторов на трассах и роста числа ДТП. Также может быть нарушена работа аэропорта. Не исключено и обрушение конструкций в связи с повышенной снеговой нагрузки. 

В МЧС рекомендуют населению подальше держаться от стен зданий и сооружений, остерегаться нависшего снега. За руль сегодня-завтра лучше не садиться. А если поездка неизбежна, то следует соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не допускать резких торможений. 

Ранее сообщалось, что в первые выходные 2026 года нижегородцев ждут потепление и снег с дождем. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

