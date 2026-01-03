Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января

Сильный снегопад обрушился местами на Нижний Новгород и область. Непогода сохранится в течение суток 4 января, предупредили в МЧС, ссылаясь на данные "Верхне-Волжского УГМС".
Из-за текущих погодных условий возможно возникновение ЧС вроде заторов на трассах и роста числа ДТП. Также может быть нарушена работа аэропорта. Не исключено и обрушение конструкций в связи с повышенной снеговой нагрузки.
В МЧС рекомендуют населению подальше держаться от стен зданий и сооружений, остерегаться нависшего снега. За руль сегодня-завтра лучше не садиться. А если поездка неизбежна, то следует соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не допускать резких торможений.
Ранее сообщалось, что в первые выходные 2026 года нижегородцев ждут потепление и снег с дождем.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+