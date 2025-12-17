Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2025 17:59На 7 лет отправили в колонию экс-главу вещевого управления Минобороны РФ
17 декабря 2025 17:31Экс-сотруднице нижегородского Росреестра дали 9 лет за крупные взятки
17 декабря 2025 16:32В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу
17 декабря 2025 15:48Число изнасилований в Нижегородской области снизилось на 24,6%
17 декабря 2025 15:12Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы
17 декабря 2025 15:00Кого и за что задерживали в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 13:17Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания
17 декабря 2025 11:08Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках
17 декабря 2025 10:56Бывший глава "Теплоэнерго" дал новые показания по делу о превышении полномочий
17 декабря 2025 10:10Нижегородского экс-полицейского осудят за махинации с протезами
Происшествия

В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу

17 декабря 2025 16:32
В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. 

Уголовное дело возбуждено в отношении 52-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, трагедия произошла в декабре текущего года в одной из квартир дома по переулку Западный. Мужчина жестоко избил женщину, после чего покинул место происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков. 

Подозреваемого задержали благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников полиции. Во время допроса он признал вину в совершенном преступлении. Суд заключил фигуранта под стражу.

Следователи продолжают сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее сообщалось, что житель Богородска предстанет перед судом за покушение на убийство мужа родственницы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК Убийство Шахунья
