В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении 52-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, трагедия произошла в декабре текущего года в одной из квартир дома по переулку Западный. Мужчина жестоко избил женщину, после чего покинул место происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Подозреваемого задержали благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников полиции. Во время допроса он признал вину в совершенном преступлении. Суд заключил фигуранта под стражу.

Следователи продолжают сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

