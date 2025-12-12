Условный срок получил директор нижегородского яхт-клуба за гибель подростка Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд признал виновным директора коммерческой организации в оказании небезопасных услуг, приведших к трагической гибели подростка на спортивной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 30 августа 2024 года группа подростков находилась на площадке, расположенной на Набережной гребного канала. В какой-то момент металлические футбольные ворота рухнули на одного из них. От полученных травм подросток скончался на месте.

В ходе расследования установлено, что именно осуждённый отвечал за организацию и обустройство площадки. При этом он допустил использование футбольных ворот в неисправном, деформированном состоянии, без надлежащей фиксации. Конструкция не соответствовала требованиям, установленных Министерством спорта РФ, что и привело к её падению и гибели ребёнка.

Уголовное дело находилось на контроле центрального аппарата Следственного комитета России. По поручению председателя СКР по делу был подготовлен отдельный доклад.

Руководитель компании осуждён по статье за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

