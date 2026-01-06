Юный зацепер напал на водителя нижегородского трамвая с перцовым баллончиком

Фото:
Вечером 5 января в Нижнем Новгороде на маршруте трамвая № 5, соединяющем площадь Лядова с Мызой, произошёл инцидент с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Два 12-летних ребенка и 17-летний подросток зацепились снаружи за празднично оформленный трамвай и ехали на его внешней части.
Все трое были задержаны. Во время задержания один из 12-летних нарушителей применил против водителя перцовый баллончик, распылив его содержимое прямо в лицо.
В результате мужчина получил химические ожоги глаз. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали необходимую помощь. После осмотра пострадавший был отпущен домой.
