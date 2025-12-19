Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Бастрыкин заинтересовался закрытием нижегородской коррекционной школы

19 декабря 2025 13:27 Общество
Бастрыкин заинтересовался закрытием нижегородской коррекционной школы

Фото: Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижегородской области. Об этом сообщил пресс-центр ведомства. 

Поводом для вмешательства главы СК стало обращение жительницы региона. Она выразила несогласие с запланированной реорганизацией специализированной школы-интерната в поселке Большое Мурашкино. По ее словам, учебное заведение хотят присоединить к школе, предоставляющей только начальное образование.

Она отметила, что в случае закрытия интерната дети будут вынуждены обучаться в других школах, находящихся на значительном расстоянии от их места проживания. При этом в новых учреждениях отсутствуют необходимые специалисты, что может негативно сказаться на обучении и развитии воспитанников с ОВЗ. Родители неоднократно обращались в различные инстанции, однако их жалобы остались без ответа.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования с учетом всех доводов, изложенных в обращении. Ход исполнения поручения будет контролироваться в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин обратил внимание на расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав ребёнка-инвалида в Дзержинске. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Александр Бастрыкин Дети СК
