Бастрыкин заинтересовался закрытием нижегородской коррекционной школы

Фото: Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижегородской области. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Поводом для вмешательства главы СК стало обращение жительницы региона. Она выразила несогласие с запланированной реорганизацией специализированной школы-интерната в поселке Большое Мурашкино. По ее словам, учебное заведение хотят присоединить к школе, предоставляющей только начальное образование.

Она отметила, что в случае закрытия интерната дети будут вынуждены обучаться в других школах, находящихся на значительном расстоянии от их места проживания. При этом в новых учреждениях отсутствуют необходимые специалисты, что может негативно сказаться на обучении и развитии воспитанников с ОВЗ. Родители неоднократно обращались в различные инстанции, однако их жалобы остались без ответа.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования с учетом всех доводов, изложенных в обращении. Ход исполнения поручения будет контролироваться в центральном аппарате Следственного комитета.

