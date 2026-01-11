Нижегородское минэкологии добилось вывоза мусора с улицы Коломенской

Фото:
Благодаря вмешательству министерства экологии Нижегородской области регоператор вывез мусор и убрал территорию около домов № 8/1 и 8/3 по улице Коломенской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Ранее местные жители обратили внимание на несоблюдение графика вывоза ТБО, а также плохое состояние контейнерной площадки.
Как пояснили представители минэкологии региона в социальной сети, информация была оперативно доведена до регионального оператора.
"По данным на 11 января весь мусор убрали, а контейнерная площадка приведена в нормативное состояние", - добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что три тысячи кубометров мусора вывезли с территории Канавинского района, а в Советском районе ликвидировали 23 нелегальные свалки.
