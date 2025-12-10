Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 13:47Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок
10 декабря 2025 13:30ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 13:13Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля
10 декабря 2025 13:04Автозаводская ТЭЦ успешно прошла испытания на максимальную мощность
10 декабря 2025 12:44Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать за 103 млн рублей
10 декабря 2025 12:32Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для "ЛизаАлерт": набираем высоту в спасении жизней
10 декабря 2025 12:29Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году
10 декабря 2025 12:15Нижегородские депутаты не поддержали изменение правил благоустройства
10 декабря 2025 11:46Настоящая морозная зима идет в Нижний Новгород
10 декабря 2025 10:49В Княгининском округе обновленный "Добро.Центр" открылся после масштабного ремонта
Общество

Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок

10 декабря 2025 13:47 Общество
Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок

Фото: Елена Орленко

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Мэрия Нижнего Нижнего предложила обязать предпринимателей, у которых нет возможности обустроить собственное место для сбора мусора, заключать договоры на право пользования контейнерными площадками. Речь идет о договоренностях с управляющими компаниями, ТСЖ или иными собственниками. Соответствующие поправки в правила благоустройства обсудили депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам заместителя директора департамента благоустройства Алексея Краснова, на практике предприниматели нередко выбрасывают отходы в чужие баки, из-за чего контейнеры переполняются, а штрафы получает владелец площадки. Предложенные изменения позволят привлечь к ответственности юрлиц за содержание площадок наравне с их собственниками.

Инициатива вызвала бурное обсуждение. Начальник правового управления городской думы Ирина Маслова указала, что действующее законодательство требует от юридических лиц заключать договоры на вывоз отходов исключительно с региональными операторами.

"То есть не с другим накопителем отходов, который имеет в собственности площадку, а непосредственно с регоператором", - подчеркнула она. 

По ее словам, предложенные мэрией изменения в муниципальные правила возможны только после корректировки региональных нормативов. 

Маслову поддержал и присутствующий на заседании помощник прокурора Нижнего Новгорода Игорь Агашин. Он также подчеркнул, что порядок накопления отходов должен быть установлен сначала на региональном уровне. Пока такие нормы не утверждены, муниципалитет не вправе вводить собственные правила.

Краснов отметил, что полтора года назад мэрия обращалась в облправительство. В связи с тем, что вопрос до сих пор находится на рассмотрении, городские власти инициировали изменения в правила благоустройства. 

Мнения депутатов в итоге разделились. Депутат и гендиректор АО "Объединенный коммунальный оператор" Дмитрий Сивохин поддержал инициативу мэрии. Он отметил, что законодательная норма и ее применение на практике — не одно и то же. По его словам, в реальности соседи предпринимателей вынуждены оплачивать штрафы и вывоз чужого мусора, поскольку юрлица складируют отходы на их площадках. Из-за этого собственники отказываются от содержания контейнеров, поскольку не готовы нести расходы за других.

Сивохин предложил правовому управлению думы совместно с прокуратурой проработать механизм, который позволит формализовать участие бизнеса в содержании контейнерных площадок. 

Депутат Жанна Скворцова добавила, что добросовестные предприниматели уже заключают договоры с владельцами площадок, но часто получают отказы — управляющие компании и ТСЖ опасаются жалоб жителей на переполненные баки. Также она указала, что в историческом центре города сложно найти участки, подходящие по нормативам для размещения дополнительных площадок.

По итогам обсуждения депутаты сошлись во мнении, что вопрос требует более тщательной проработки. 

Ранее сообщалось, что депутаты не поддержали и другие поправки в правила - введение обязательного согласования с "Горкомэкологией" проектов восстановления газонов и цветников после проведения земляных работ.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Мусор ТБО
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2025 09:41Глеб Никитин резко высказался о мусорном инциденте с большегрузом на Бору
31 октября 2025 13:11Экопункты продолжат работать в Нижнем Новгороде
26 сентября 2025 10:28Нижегородские власти намерены отказаться от уборки листвы в парках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных