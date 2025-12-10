Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок Общество

Фото: Елена Орленко

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Мэрия Нижнего Нижнего предложила обязать предпринимателей, у которых нет возможности обустроить собственное место для сбора мусора, заключать договоры на право пользования контейнерными площадками. Речь идет о договоренностях с управляющими компаниями, ТСЖ или иными собственниками. Соответствующие поправки в правила благоустройства обсудили депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам заместителя директора департамента благоустройства Алексея Краснова, на практике предприниматели нередко выбрасывают отходы в чужие баки, из-за чего контейнеры переполняются, а штрафы получает владелец площадки. Предложенные изменения позволят привлечь к ответственности юрлиц за содержание площадок наравне с их собственниками.

Инициатива вызвала бурное обсуждение. Начальник правового управления городской думы Ирина Маслова указала, что действующее законодательство требует от юридических лиц заключать договоры на вывоз отходов исключительно с региональными операторами.

"То есть не с другим накопителем отходов, который имеет в собственности площадку, а непосредственно с регоператором", - подчеркнула она.

По ее словам, предложенные мэрией изменения в муниципальные правила возможны только после корректировки региональных нормативов.

Маслову поддержал и присутствующий на заседании помощник прокурора Нижнего Новгорода Игорь Агашин. Он также подчеркнул, что порядок накопления отходов должен быть установлен сначала на региональном уровне. Пока такие нормы не утверждены, муниципалитет не вправе вводить собственные правила.

Краснов отметил, что полтора года назад мэрия обращалась в облправительство. В связи с тем, что вопрос до сих пор находится на рассмотрении, городские власти инициировали изменения в правила благоустройства.

Мнения депутатов в итоге разделились. Депутат и гендиректор АО "Объединенный коммунальный оператор" Дмитрий Сивохин поддержал инициативу мэрии. Он отметил, что законодательная норма и ее применение на практике — не одно и то же. По его словам, в реальности соседи предпринимателей вынуждены оплачивать штрафы и вывоз чужого мусора, поскольку юрлица складируют отходы на их площадках. Из-за этого собственники отказываются от содержания контейнеров, поскольку не готовы нести расходы за других.

Сивохин предложил правовому управлению думы совместно с прокуратурой проработать механизм, который позволит формализовать участие бизнеса в содержании контейнерных площадок.

Депутат Жанна Скворцова добавила, что добросовестные предприниматели уже заключают договоры с владельцами площадок, но часто получают отказы — управляющие компании и ТСЖ опасаются жалоб жителей на переполненные баки. Также она указала, что в историческом центре города сложно найти участки, подходящие по нормативам для размещения дополнительных площадок.



По итогам обсуждения депутаты сошлись во мнении, что вопрос требует более тщательной проработки.

Ранее сообщалось, что депутаты не поддержали и другие поправки в правила - введение обязательного согласования с "Горкомэкологией" проектов восстановления газонов и цветников после проведения земляных работ.