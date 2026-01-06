Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
23 свалки ликвидировали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году

23 свалки ликвидировали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году убрали 23 стихийные свалки, общий объем мусора составил около 1700 кубометров. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава района Александр Иванов рассказал, что мусор убирали на площади примерно 5 тысяч квадратных метров. Он отметил, что ситуация с несанкционированными свалками постепенно становится лучше.

По его словам, в 2024 году объем мусора от таких свалок превышал 3 тысячи кубометров, а в 2025 году он снизился почти в два раза. При этом он добавил, что проблема всё ещё остаётся актуальной. В администрации регулярно проверяют территорию района, быстро реагируют на появление новых свалок и планируют их уборку.

Иванов также обратился к жителям с просьбой не выбрасывать мусор в неположенных местах и бережнее относиться к окружающей среде.

В отделе благоустройства уточнили, что в этом году мусор убирали в разных частях района. Работы провели, в частности, вдоль дороги к третьему Щелоковскому озеру, на берегу реки Старка со стороны улицы Головнина, напротив дома 123А на улице Старокузнечихинской в деревне Кузнечиха, у домов 48 и 50 на улице Гужевая, возле дома 9 на Елховской, а также вдоль дороги от улицы Академика Сахарова до дома 130 по улице Ванеева и в других местах.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижнему Новгороду из областного бюджета выделили около 7,4 млн рублей на ликвидацию девяти несанкционированных свалок.

