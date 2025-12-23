Новый мусорный полигон за 692 000 000 рублей построят в Дзержинске Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске планируют построить новый полигон твердых коммунальных отходов общей стоимостью более 692 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик обязан возвести объект по адресу: шоссе Московское, 56. Полигон будет обслуживать Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район. Заказчиком проекта выступает ООО "МАГ ГРУП".

В опубликованной документации указано, что контракт включает не только строительные, но и подготовительные работы, а также последующий ввод объекта в эксплуатацию. Работы будут выполняться в рамках шестого этапа проекта "МАГ-1".

Прием заявок на участие в тендере завершится 29 декабря 2025 года.

Напомним, в марте госэкспертиза одобрила еще три этапа строительства полигона МАГ-1. Комплекс начал работу в Нижегородской области в 2012 году. Он предназначен для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов, крупного мусора и промышленных отходов третьего и четвертого классов опасности. Занимает площадь 70 га.