Общество

Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году

11 января 2026 14:51
Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В 2025 году сельскохозяйственные потребительские кооперативы Нижегородской области получили субсидии в объеме 43,4 млн рублей.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов подчеркнул значимость программы субсидирования: "Благодаря поддержке агрокооперации мы укрепляем основы сельских территорий, уменьшаем зависимость от импорта, создаем рабочие места и сохраняем культурные ценности деревни". Всего с начала действия данной программы в 2021 году ей воспользовались 52 организации, которым выплатили 173 млн рублей.

Полученные субсидии используются кооперативами для покрытия расходов на покупку необходимого оборудования. В текущем году среди приобретенных товаров были зерновой уборочный комбайн, культиваторы, плуги, трактора, оборудование для очистки зерна, техника для подготовки кормов и другое оборудование.

Возмещение части расходов помогает снизить затраты, что особенно важно при модернизации технической базы.

В настоящее время в Нижегородской области насчитывается более 60 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых более половины занимаются закупочной деятельностью. Их основными направлениями являются заготовка и реализация молочной продукции, пастеризация и упаковка молока, переработка аграрной продукции (молоко, мясо, овощи), а также производство и продажа меда.

Более подробная информация о мерах поддержки производителей АПК размещена на официальных сайтах минсельхоза Нижегородской области и федерального Министерства сельского хозяйства России.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии ввели в оборот более 8 тысяч гектаров залежных земель в 2025 году.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии ввели в оборот более 8 тысяч гектаров залежных земель в 2025 году.

Теги:
АПК Сельское хозяйство
