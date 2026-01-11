Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году

Фото:
В 2025 году сельскохозяйственные потребительские кооперативы Нижегородской области получили субсидии в объеме 43,4 млн рублей.
Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов подчеркнул значимость программы субсидирования: "Благодаря поддержке агрокооперации мы укрепляем основы сельских территорий, уменьшаем зависимость от импорта, создаем рабочие места и сохраняем культурные ценности деревни". Всего с начала действия данной программы в 2021 году ей воспользовались 52 организации, которым выплатили 173 млн рублей.
Полученные субсидии используются кооперативами для покрытия расходов на покупку необходимого оборудования. В текущем году среди приобретенных товаров были зерновой уборочный комбайн, культиваторы, плуги, трактора, оборудование для очистки зерна, техника для подготовки кормов и другое оборудование.
Возмещение части расходов помогает снизить затраты, что особенно важно при модернизации технической базы.
В настоящее время в Нижегородской области насчитывается более 60 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых более половины занимаются закупочной деятельностью. Их основными направлениями являются заготовка и реализация молочной продукции, пастеризация и упаковка молока, переработка аграрной продукции (молоко, мясо, овощи), а также производство и продажа меда.
Более подробная информация о мерах поддержки производителей АПК размещена на официальных сайтах минсельхоза Нижегородской области и федерального Министерства сельского хозяйства России.
Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии ввели в оборот более 8 тысяч гектаров залежных земель в 2025 году.
