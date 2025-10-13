Агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе Экономика

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Агрофирма "Искра" планирует построить ферму на 2,4 тысячи голов молочного стада в Сосновском округе. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве она подписала на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2025" вместе с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, а также нижегородским отделением Сбербанка.

Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов сообщил, что проект предполагает строительство фермы беспривязного содержания с доильно-молочным блоком и родильным отделением. По его словам, выставка "Золотая осень" — это не только подведение итогов года, но и старт новых инициатив. Он отметил, что подписание соглашения — важный шаг в развитии молочной отрасли региона, особенно в условиях рискованного земледелия.

Руководитель агрофирмы Александр Скворцов выразил уверенность, что реализация проекта станет примером для других сельхозпроизводителей. Он подчеркнул, что новая ферма позволит значительно нарастить объемы производства, создать рабочие места, улучшить качество жизни в сельской местности и привлечь молодых специалистов в отрасль.

В настоящее время "Искра" уже управляет фермой на 1,5 тысячи голов в селе Алешково Богородского округа. Параметры нового объекта находятся в стадии проработки.

Управляющая региональным отделением Сбербанка Наталья Демина отметила, что поддержка агропромышленного комплекса — один из приоритетов финансовой организации.

Также на выставке было подписано еще одно трехстороннее соглашение между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ООО "Агрокультура Техно" из Беларуси и ООО "Перевозские семена". В рамках сотрудничества предприятия региона получат семена белорусской селекции.

Развитие агропромышленного комплекса – главная цель национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

