Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 октября 2025 19:17Агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе
13 октября 2025 18:31Нижегородец Александр Петров признан лучшим фрезеровщиком России
13 октября 2025 18:00Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на выставке "Золотая осень-2025"
13 октября 2025 16:11Участники проекта "СВОё дело" побывали с экскурсиями на нижегородских предприятиях
13 октября 2025 16:03МТС открыла продажи автомобилей AITO SERES M5 в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 14:43АО "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+
13 октября 2025 13:59Нижегородский кадровый центр поможет найти работу людям с судимостью
13 октября 2025 13:56Нижегородские предприниматели получили льготные займы на 200 млн рублей
13 октября 2025 13:16Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
13 октября 2025 12:34Почти 20 тысяч нижегородцев прошли профориентацию в кадровом центре
Экономика

Агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе

13 октября 2025 19:17 Экономика
Агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Агрофирма "Искра" планирует построить ферму на 2,4 тысячи голов молочного стада в Сосновском округе. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве она подписала на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2025" вместе с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, а также нижегородским отделением Сбербанка. 

Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов сообщил, что проект предполагает строительство фермы беспривязного содержания с доильно-молочным блоком и родильным отделением. По его словам, выставка "Золотая осень" — это не только подведение итогов года, но и старт новых инициатив. Он отметил, что подписание соглашения — важный шаг в развитии молочной отрасли региона, особенно в условиях рискованного земледелия.

Руководитель агрофирмы Александр Скворцов выразил уверенность, что реализация проекта станет примером для других сельхозпроизводителей. Он подчеркнул, что новая ферма позволит значительно нарастить объемы производства, создать рабочие места, улучшить качество жизни в сельской местности и привлечь молодых специалистов в отрасль.

В настоящее время "Искра" уже управляет фермой на 1,5 тысячи голов в селе Алешково Богородского округа. Параметры нового объекта находятся в стадии проработки.

Управляющая региональным отделением Сбербанка Наталья Демина отметила, что поддержка агропромышленного комплекса — один из приоритетов финансовой организации.

Также на выставке было подписано еще одно трехстороннее соглашение между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ООО "Агрокультура Техно" из Беларуси и ООО "Перевозские семена". В рамках сотрудничества предприятия региона получат семена белорусской селекции.

Развитие агропромышленного комплекса – главная цель национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2025" (0+) свою продукцию представили более 40 нижегородских компаний.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Минсельхоз Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 13:00Нижегородские аграрии перевыполнили план по уборке зерновых
05 сентября 2025 14:4312 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области
04 сентября 2025 19:19АПК Нижегородской области получит дополнительные средства на поддержку кадров
20 августа 2025 17:21Комитет ЗСНО по АПК обсудил предварительные итоги уборочной кампании
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных