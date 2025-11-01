Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Экономика

Гранты более чем на 26 млн рублей вручили нижегородским предприятиям АПК

01 ноября 2025 16:27 Экономика
Гранты более чем на 26 млн рублей вручили нижегородским предприятиям АПК

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Гранты на сумму более 26 млн рублей получили 24 предприятия АПК в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Торжественная церемония прошла на Нижегородской ярмарке 1 ноября.

«Предприятия АПК обеспечивают продовольственную безопасность нашего региона и страны, поэтому их поддержка имеет особое значение. Сегодня были отмечены те, кто в последний год внес весомый вклад в развитие отрасли или добился профессиональных успехов. Поздравляю нижегородских аграриев с праздником и желаю дальнейших успехов в работе», - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов и председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин.

«Сельское хозяйство – это динамично развивающаяся отрасль, которая активно интегрирует современное высокотехнологичное оборудование и инновационные технологии, трансформируясь из традиционно трудоемкой сферы в высокотехнологичный сектор экономики. Но по-прежнему главными остаются люди. В отрасли сельского хозяйства и на предприятиях пищевой промышленности трудится более 40 тысяч человек. И агропромышленный комплекс уверенно развивается благодаря труду каждого из них. Желаю сил и достойных результатов нелёгкого труда», - сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Так, гранты «За достижения в сфере развития агропромышленного комплекса» по 1,5 млн рублей получили 16 нижегородских предприятий. Шесть фермерских хозяйств получили гранты на сумму 300 тысяч рублей, два предприятия - на сумму 200 тысяч рублей. Кроме того, 19 сотрудников предприятий, победителей конкурса «Лучший по профессии», получили денежные премии в размере 20 тыс. рублей.

«Наши аграрии гарантируют продовольственную безопасность региона: в этом году собрано почти два миллиона тонн зерна, полностью закрыты потребности в зерне, картофеле и овощах. Качество продукции подтверждает и выход на международный уровень — область является лидером по экспорту майонеза, соусов и меда, поставляя на внешние рынки продукцию на сотни миллионов рублей. Отрасль демонстрирует уверенный рост. Инвесторы реализуют проекты на 86 миллиардов рублей и создают тысячи рабочих мест. Поздравляю всех работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и благодарю за ваш ударный труд», - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Теги:
АПК Минсельхоз Сельское хозяйство
