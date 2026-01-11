Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки Происшествия

В Нижегородской области за минувшие сутки сгорели четыре бани.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, строения горели на Бору, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также в деревнях Волково и Зарубино Чкаловского округа.

Погибших и пострадавших в результате этих происшествий нет.

В МЧС в очередной раз напомнили нижегородцам о том, что баня является источником повышенной опасности. Специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве помещений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате поджога сгорели три автомобиля.