Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки сгорели четыре бани.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, строения горели на Бору, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также в деревнях Волково и Зарубино Чкаловского округа.
Погибших и пострадавших в результате этих происшествий нет.
В МЧС в очередной раз напомнили нижегородцам о том, что баня является источником повышенной опасности. Специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве помещений.
