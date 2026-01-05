В Пильнинском округе мужчина погиб при пожаре из-за сигареты Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В селе Наваты Пильнинского округа произошёл серьёзный пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области, огнём были охвачены жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь возгорания составила около 170 квадратных метров.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается.

По предварительной информации, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС России напоминают: соблюдение элементарных правил пожарной безопасности критически важно. Курение требует особой внимательности — нельзя оставлять непотушенные сигареты, особенно вблизи легковоспламеняющихся материалов. Также крайне опасно курить в состоянии алкогольного опьянения. Любое пренебрежение этими мерами может привести к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, что за три дня 2026 года в регионе произошло 32 пожара, в результате которых пять человек погибли.