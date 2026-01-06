Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150

Фото:
Общее число животных, погибших в результате крупного пожара в поселке Старцево Городецкого округа, достигло 150 голов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
Напомним, пожар произошел на территории личного подсобного хозяйства и административного здания. Пламя охватило площадь в 830 квадратных метров.
По уточнённым данным от владельца фермы, погибли 5 дойных коров, 50 овец, 15 дойных коз, 1 козёл, 52 поросёнка, 10 свиноматок и 17 поросят, находившихся на откорме.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Пильнинском округе мужчина погиб при пожаре из-за сигареты.
