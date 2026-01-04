Фейерверк, залетевший в окно, устроил пожар в доме в Дзержинске

Фото:
Фейерверк стал причиной пожара в квартире жилого дома в Дзержинске, сообщили очевидцы в соцсетях.
По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 4 января на Привокзальной площади. Жители рассказали, что фейерверк попал в окно, взорвался под потолком и вызвал возгорание внутри помещения.
По словам свидетелей, обошлось без пострадавших.
Напомним, что до 11 января 2026 года в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено запускать салюты во дворах жилых домов для того, чтобы избежать таких происшествий, как в Дзержинске.
При этом в областном центре определены специальные площадки, где запускать фейерверки можно легально. Ранее специалисты дали рекомендации, как обращаться с пиротехникой.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+