Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Происшествия

Фейерверк, залетевший в окно, устроил пожар в доме в Дзержинске

04 января 2026 10:22
Фейерверк, залетевший в окно, устроил пожар в доме в Дзержинске

Фото: телеграм-канал "112|DZR"

Фейерверк стал причиной пожара в квартире жилого дома в Дзержинске, сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 4 января на Привокзальной площади. Жители рассказали, что фейерверк попал в окно, взорвался под потолком и вызвал возгорание внутри помещения.

По словам свидетелей, обошлось без пострадавших.

Напомним, что до 11 января 2026 года в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено запускать салюты во дворах жилых домов для того, чтобы избежать таких происшествий, как в Дзержинске. 

При этом в областном центре определены специальные площадки, где запускать фейерверки можно легально. Ранее специалисты дали рекомендации, как обращаться с пиротехникой. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дзержинск Новый год Пожар
