Фейерверк, залетевший в окно, устроил пожар в доме в Дзержинске Происшествия

Фото: телеграм-канал "112|DZR"

Фейерверк стал причиной пожара в квартире жилого дома в Дзержинске, сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 4 января на Привокзальной площади. Жители рассказали, что фейерверк попал в окно, взорвался под потолком и вызвал возгорание внутри помещения.

По словам свидетелей, обошлось без пострадавших.

Напомним, что до 11 января 2026 года в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено запускать салюты во дворах жилых домов для того, чтобы избежать таких происшествий, как в Дзержинске.

При этом в областном центре определены специальные площадки, где запускать фейерверки можно легально. Ранее специалисты дали рекомендации, как обращаться с пиротехникой.