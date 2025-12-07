Боселли принес победу "Пари НН" над махачкалинским "Динамо"

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
07 декабря 2025 17:09 Спорт
Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" в 18-м туре Российской премьер-лиги одержал минимальную победу на выезде над махачкалинским "Динамо" — 1:0.

Единственный гол в игре был забит с пенальти на 37-й минуте первого тайма. Автором точного удара стал уругвайский полузащитник Хуан Боселли. Эпизоду предшествовало удаление защитника хозяев Джавана Табидзе, оставившее "Динамо" в меньшинстве.

Во второй половине матча игра стала более жёсткой. Хозяева поля активизировались, усилили давление на ворота Никиты Медведева и пытались изменить ход встречи. Однако, несмотря на эмоциональную атмосферу и обострившуюся борьбу, создать по-настоящему опасные моменты махачкалинцам не удалось.

Для "Пари НН" это уже вторая подряд победа на выезде. Благодаря трём очкам команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице, покинув зону прямого вылета. У нижегородцев теперь 14 очков, у "Динамо" — 15. Ниже располагаются "Оренбург" с 13 баллами и "Сочи", замыкающий таблицу с 9 очками.

Оставшиеся 12 туров чемпионата РПЛ пройдут в 2026 году. Следующий матч (6+) команда Алексея Шпилевского проведёт в начале марта против московского "Локомотива".

Ранее сообщалось, что директор "Пари НН" Антон Евменов рассказал о планах на зимнее трансферное окно и обозначил ключевые направления в комплектовании команды.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных