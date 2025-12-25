"Пари НН" предложил нападающему Хуану Боселли новый контракт Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" предложил нападающему Хуану Боселли новый контракт и ожидает его решения. Об этом сообщил генеральный директор команды Виталий Карасев в беседе с "Матч ТВ".

По словам Карасева, клуб направил уругвайцу новое предложение и пока не получил от него отказа. При этом руководству известно, что интерес к Боселли проявляют и другие российские команды. На данный момент он остается игроком нижегородского клуба, и его ждут на сборе в Турции, который стартует 13 января.

"Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя. Но мы со свой стороны делаем всё возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение", — отметил гендиректор.

Напомним, инсайдер Иван Карпов сообщал, что Боселли не намерен продлевать контракт с нижегородским клубом, рассчитывая на переход в более статусную команду.

Разговоры о возможном уходе уругвайца начались ещё летом. Тогдашний генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опровергал слухи, утверждая, что сам игрок не стремится к смене команды. Позже спортивный директор Александр Удальцов пояснял, что клуб не получал предложений, которые устроили бы все стороны, и было принято решение, что Боселли доиграет сезон в Нижнем Новгороде.

Недавно спортивный директор Антон Евменов также подчеркнул, что приоритетным сценарием для клуба остаётся продление контракта с уругвайцем. В случае неудачи переговоров, "Пари НН" будет искать другие варианты, однако отпускать игрока бесплатно крайне нежелательно.

Хуан Боселли присоединился к нижегородской команде в 2023 году. До этого он выступал за португальские "Жил Висенте" и "Тонделу". Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,2 млн евро. В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей и забил 10 голов. Его контракт с "Пари НН" рассчитан до лета 2026 года.

