Алексей Шпилевский о работе в "Пари НН": "Я знал, что будет нелегко" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский подвел итоги первой части сезона и рассказал о вызовах, с которыми столкнулся после прихода в нижегородский клуб. Интервью опубликовала пресс-служба клуба.

Напомним, белорусский специалист возглавил команду летом. До этого он выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра с "Арисом", а ранее стал чемпионом Казахстана с алматинским "Кайратом". В Россию Шпилевский приехал в непростое время: нижегородцы вылетели из РПЛ по спортивному принципу, команда испытывала игровые и организационные трудности, а состав нуждался в серьёзных изменениях.

После первой половины чемпионата по итогам 18 туров РПЛ нижегородцы занимают 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Однако в концовке года команда показала признаки оживления, одержав важные победы над "Акроном" и махачкалинским "Динамо". Эти успехи позволили немного улучшить турнирное положение и вселили уверенность в болельщиков и самих игроков.

Шпилевский отметил, что изначально понимал сложность задачи.

"Когда принял этот вызов перейти в "Пари НН", я знал, что будет нелегко. Клуб по спортивным принципам вылетел из РПЛ, это не самое легкое время. Надо что-то было менять именно в команде, в привычках футболистов. Понятно, что я знал, что это будет действительно очень сложно", - рассказал Шпилевский.

По его мнению, адаптация осложнилась отсутствием домашних матчей, сжатым предсезонным периодом и поздним прибытием штаба. Тем не менее, тренер считает, что команда движется в правильном направлении, и выразил надежду на точечное усиление состава в зимнее трансферное окно. Также он подчеркнул важность предстоящих сборов в Турции, которые должны помочь в подготовке к оставшимся 12 матчам сезона.

Решение принять предложение от "Пари НН" он назвал осознанным и взвешенным. По его словам, руководство клуба показало четкое понимание целей и стратегии развития, что стало важным фактором.

"Меня подкупило то, что клуб молодой и динамичный, все с хорошим опытом и знаниями, хотят развиваться. Я тоже вижу себя, так скажем, юным и динамичным человеком, который также хочет расти. Всегда приятно работать или сотрудничать, когда есть какие-то общие темы, те же самые цели на будущее, поэтому я принял этот вызов", - поделился специалист.

Он также признался, что его решение переехать в Россию стало неожиданным даже для его тренерского штаба, но ему удалось убедить коллег в том, что это — правильный шаг.

