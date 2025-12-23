Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
23 декабря 2025 18:37Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%
23 декабря 2025 18:03Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 17:47Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря
23 декабря 2025 17:40В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах
23 декабря 2025 17:15Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов
23 декабря 2025 16:53Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
23 декабря 2025 16:07Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев
Общество

Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%

23 декабря 2025 18:37 Общество
Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%

Фото: Александр Воложанин

Техническая готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов на итоговом заседании регионального правительства.

Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению, подписанному в декабре 2023 года. Общая протяженность новой магистрали составит более 12,3 километра. Строительство разбито на четыре этапа, а общий объем инвестиций — 64,4 миллиарда рублей. Срок концессии — 30 лет и 9 месяцев, из которых 4,5 года отведены непосредственно на строительство.

В ноябре сообщалось, что в рамках третьей очереди проекта подрядчик завершил первую укладку верхнего слоя асфальтобетона на путепроводе, входящем в состав развязки над трассой Р-158. 

Кроме того, Сергей Морозов отметил, что в 2025 году в Нижегородской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали более 745 километров дорог при изначальном плане в 626 километров.

Дороги Нацпроект Строительство
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных