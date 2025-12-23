Фото:
Техническая готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов на итоговом заседании регионального правительства.
Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению, подписанному в декабре 2023 года. Общая протяженность новой магистрали составит более 12,3 километра. Строительство разбито на четыре этапа, а общий объем инвестиций — 64,4 миллиарда рублей. Срок концессии — 30 лет и 9 месяцев, из которых 4,5 года отведены непосредственно на строительство.
В ноябре сообщалось, что в рамках третьей очереди проекта подрядчик завершил первую укладку верхнего слоя асфальтобетона на путепроводе, входящем в состав развязки над трассой Р-158.
Кроме того, Сергей Морозов отметил, что в 2025 году в Нижегородской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали более 745 километров дорог при изначальном плане в 626 километров.
