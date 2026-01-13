Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году Общество

Фото: телеграм-канал "Автобан"

В 2026 году холдинг "Автобан" планирует приступить к строительству четвертой очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, в которую войдет строительство нового моста через Оку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании.

Мост свяжет поселок Новинки с улицей Фучика в Автозаводском районе. Проект предполагает два пролета, общая длина моста составит 1035 метров. По предварительным оценкам, строительство займет около двух с половиной лет. Окончательные сроки определит правительственная комиссия.

Сейчас специалисты "Автобана" ведут работы на втором и третьем этапах проекта. На объекте задействованы 148 человек и 80 единиц техники. Идет строительство путепроводов и переустройство инженерных коммуникаций.

Готовность всего проекта дублера составляет 43%. Завершение третьей очереди ожидается в 2026 году, второй — в 2027-м. Полностью завершить строительство планируется к 2029 году.

Напомним, строительство дублера началось в марте 2024 года. Проект реализуется по концессионному соглашению, подписанному в декабре 2023 года, сроком на 30 лет и 9 месяцев. Общая протяженность трассы составит более 12,3 км, весь проект разбит на четыре очереди, а объем инвестиций достигает 64,4 млрд рублей. Срок строительства — 4,5 года. Проект дублера проспекта Гагарина рассматривается как ключевой элемент будущей транспортной инфраструктуры города. Он должен существенно повысить пропускную способность магистралей и улучшить дорожную ситуацию в Нижнем Новгороде.

Новый мост станет пятым через Оку в Нижнем Новгороде. Летом Межведомственная комиссия Минтранса России одобрила выделение федеральной субсидии на его возведение.

