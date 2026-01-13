Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 12:24Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году
13 января 2026 12:12Щит "Владимир" демонтируют в Нижнем Новгороде
13 января 2026 11:54Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки
13 января 2026 11:42Строительные гипермаркеты OBI переименуют в Нижнем Новгороде
13 января 2026 11:33В Урене 17 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир
13 января 2026 11:28Нижегородская скорая помощь совершила 29 тысяч выездов в новогодние праздники
13 января 2026 10:44Новые правила расчета больничных начали действовать в Нижегородской области
13 января 2026 10:07Нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах
13 января 2026 09:30Нижегородцам объяснили, как вернуть деньги за отмененный "Щелкунчик"
13 января 2026 09:15Россельхознадзор нашел девять фиктивных предприятий в Нижегородской области
Общество

Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году

13 января 2026 12:24 Общество
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Автобан"

В 2026 году холдинг "Автобан" планирует приступить к строительству четвертой очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, в которую войдет строительство нового моста через Оку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании. 

Мост свяжет поселок Новинки с улицей Фучика в Автозаводском районе. Проект предполагает два пролета, общая длина моста составит 1035 метров. По предварительным оценкам, строительство займет около двух с половиной лет. Окончательные сроки определит правительственная комиссия.

Сейчас специалисты "Автобана" ведут работы на втором и третьем этапах проекта. На объекте задействованы 148 человек и 80 единиц техники. Идет строительство путепроводов и переустройство инженерных коммуникаций.

Готовность всего проекта дублера составляет 43%. Завершение третьей очереди ожидается в 2026 году, второй — в 2027-м. Полностью завершить строительство планируется к 2029 году.

Напомним, строительство дублера началось в марте 2024 года. Проект реализуется по концессионному соглашению, подписанному в декабре 2023 года, сроком на 30 лет и 9 месяцев. Общая протяженность трассы составит более 12,3 км, весь проект разбит на четыре очереди, а объем инвестиций достигает 64,4 млрд рублей. Срок строительства — 4,5 года. Проект дублера проспекта Гагарина рассматривается как ключевой элемент будущей транспортной инфраструктуры города. Он должен существенно повысить пропускную способность магистралей и улучшить дорожную ситуацию в Нижнем Новгороде.

Новый мост станет пятым через Оку в Нижнем Новгороде. Летом Межведомственная комиссия Минтранса России одобрила выделение федеральной субсидии на его возведение.

Ранее сообщалось, что две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Мосты Строительство
Поделиться:
Новости по теме
31 декабря 2025 13:29Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе
23 декабря 2025 18:37Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%
18 июля 2025 17:00Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных