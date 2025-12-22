Нижегородской области выделят еще 2 млрд рублей на дорожный ремонт Экономика

Фото: Кира Мишина

Правительство Российской Федерации выделит Нижегородской области дополнительное финансирование в размере 2,03 млрд рублей на проведение дорожных работ. Информация об этом размещена на официальном сайте кабмина.

Регион оказался в числе шести субъектов страны, которым в общей сложности направят 5,2 млрд рублей на восстановление ключевых участков опорной дорожной сети. Это следует из распоряжения правительства РФ №3877-р от 19 декабря 2025 года.

Ожидается, что средства поступят в область до конца этого года.

Финансирование планируется направить на приведение в нормативное состояние отдельных отрезков дорог и объектов сопутствующей инфраструктуры. В частности, речь идёт об участках, задействованных в строительстве федеральной автомагистрали М-12.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2026-2027 годах получит почти 3 млрд рублей на восстановление поврежденных дорог вблизи трассы М-12.