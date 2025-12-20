Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Экономика

Нижегородская юрфирма купила Иглинский весовой завод за 30,9 млн рублей

20 декабря 2025 15:52 Экономика
Нижегородская юрфирма купила Иглинский весовой завод за 30,9 млн рублей

Нижегородская компания "РС-Банкрот" станет новым владельцем Иглинского весового завода в Башкортостане. Фирма приобрела 100% акций госкомпании по стартовой цене — 30,9 млн рублей, пишет РБК.

Аукцион признали действительным, несмотря на то, что заявку подал только один участник. 

ООО "РС-Банкрот" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2022 году. Основное направление деятельности — юридические услуги. В прошлом году выручка фирмы составила 209 млн рублей, чистая прибыль — 17 млн рублей.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана выставило на продажу 2,5 млн акций завода в ноябре. Попытки приватизировать предприятие предпринимались с 2012 года. В разные годы цена пакета доходила до 80 млн рублей. Последняя попытка, летом 2022 года, не состоялась — тогда лот оценивался в 34 млн рублей, но желающих купить не нашлось.

Иглинский весовой завод занимается выпуском оборудования для взвешивания и дозировки — как промышленного, так и бытового. На предприятии работают около 40 человек. Уставной капитал составляет 13,9 млн рублей.

У компании есть производственные и административные помещения в селе Иглино общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров. Также ей принадлежит земельный участок площадью 28,1 тысячи квадратов.

Ранее сообщалось, что в ноябре Нижегородская область сэкономила 214,8 млн рублей бюджетных средств по итогам торгов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Завод торги
