Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о завершении конкурсного производства в отношении АО КБ "Ассоциация". Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Суд постановил, что все требования кредиторов, которые не удалось покрыть из-за нехватки активов, считаются погашенными. То же касается требований, по которым не обращались в суд или которые были признаны необоснованными.
Теперь банк будет исключён из Единого госреестра юрлиц.
Напомним, лицензия у "Ассоциации" была отозвана Центробанком в июле 2019 года. Причиной стала недостача более 3,8 млрд рублей на счетах в VTB Europe Bank. Расследование показало, что отчетность банка была сфальсифицирована в интересах участников валютных операций, в том числе компаний "Капитал регионы" и АО "Волга капитал".
На основании этих фактов было возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба без цели хищения. В 2024 году бывшего казначея банка Владимира Макаревича, а также предпринимателей Павла Увяткина и Станислава Машагина признали виновными. Ущерб оценили в 984 млн рублей.
Более 650 млн рублей Машагин выплатил ещё в ходе следствия через компанию "Инфраструктура Казахстана". Дополнительно Макаревич и Увяткин перечислили 92 млн рублей.
В 2025 году стороны заключили четыре мировых соглашения на общую сумму 324,19 млн рублей. В рамках одного из них Макаревич обязался выплатить 229,85 млн рублей. Также суд установил солидарную ответственность Макаревича и Машагина на сумму 236 млн рублей.
Требования АСВ на 575,5 млн рублей были переданы кредитору третьей очереди — ООО "Новые инвестиции". Остаток в размере 641,8 тысячи рублей признан погашенным.
