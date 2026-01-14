Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Экономика

Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"

14 января 2026 19:00 Экономика
Нижегородский суд завершил банкротство банка Ассоциация

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о завершении конкурсного производства в отношении АО КБ "Ассоциация". Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Суд постановил, что все требования кредиторов, которые не удалось покрыть из-за нехватки активов, считаются погашенными. То же касается требований, по которым не обращались в суд или которые были признаны необоснованными.

Теперь банк будет исключён из Единого госреестра юрлиц.

Напомним, лицензия у "Ассоциации" была отозвана Центробанком в июле 2019 года. Причиной стала недостача более 3,8 млрд рублей на счетах в VTB Europe Bank. Расследование показало, что отчетность банка была сфальсифицирована в интересах участников валютных операций, в том числе компаний "Капитал регионы" и АО "Волга капитал".

На основании этих фактов было возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба без цели хищения. В 2024 году бывшего казначея банка Владимира Макаревича, а также предпринимателей Павла Увяткина и Станислава Машагина признали виновными. Ущерб оценили в 984 млн рублей.

Более 650 млн рублей Машагин выплатил ещё в ходе следствия через компанию "Инфраструктура Казахстана". Дополнительно Макаревич и Увяткин перечислили 92 млн рублей.

В 2025 году стороны заключили четыре мировых соглашения на общую сумму 324,19 млн рублей. В рамках одного из них Макаревич обязался выплатить 229,85 млн рублей. Также суд установил солидарную ответственность Макаревича и Машагина на сумму 236 млн рублей.

Требования АСВ на 575,5 млн рублей были переданы кредитору третьей очереди — ООО "Новые инвестиции". Остаток в размере 641,8 тысячи рублей признан погашенным.

Ранее сообщалось, что экс-директора нижегородского детдома "Надежда" осудят за растрату.

