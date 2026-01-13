Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Происшествия

Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату

13 января 2026 17:00
Экс-директора нижегородского детдома Надежда будут судить за растрату

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя детдома "Надежда" на Автозаводе. Его подозревают в растрате и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в надзорном ведомстве. 

Напомним, Михаила Жинько задержали в феврале 2025 года. По данным следствия, с декабря 1991 года по март 2024-го обвиняемый организовал незаконную застройку гаражами на муниципальной земле по проспекту Ильича в Нижнем Новгороде. Эти участки принадлежали муниципалитету, однако он передал их в пользование частным лицам за плату. В результате регион лишился возможности использовать землю по назначению и недополучил арендные платежи на сумму свыше 141,8 млн рублей. Кроме того, Жинько дал указание главбуху детского дома включить в расходы учреждения оплату электроэнергии, потребленной в построенном им гаражном комплексе. Таким образом, из бюджета учреждения было похищено более 2,6 млн рублей.

Чтобы сохранить прибыль от незаконной деятельности, обвиняемый также оплатил земельный налог за участки, находящиеся в пользовании частных лиц, за счет средств учреждения. Общий ущерб от этих действий составил 7,8 млн рублей.

Еще следствие установило, что экс-директор фиктивно оформлял работников в штат детдома, заведомо зная, что они не будут исполнять трудовые обязанности. Зарплата, начисленная таким сотрудникам, превысила 1,5 млн рублей и была присвоена обвиняемым.

Помимо этого, в 2022 году он без согласия учредителя — министерства соцполитики региона — заключил от имени учреждения 14 контрактов на более чем 4,6 млн рублей на капитальный ремонт с подконтрольной ему фирмой ООО "Надежда", зарегистрированной на его дочь. Хотя средства были переведены на счет подрядчика, фактический ремонт выполнили сотрудники самого детского дома. Подрядная организация своих обязательств не исполнила.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшую главу Саровского районного отделения службы судебных приставов признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиям и приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

