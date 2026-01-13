Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области, архив

В Нижнем Новгороде суд допросил по делу о гибели трехлетнего ребенка в детском саду № 439 заведующую учреждением Альбину Коротких и бывшую воспитательницу Манэ Арутюнян. Обеим предъявлены обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Напомним, трагедия произошла 2 декабря 2024 года. Во время утренней прогулки ребенок оказался без присмотра и застрял между перекладин горки, установленной на территории детсада. Освободиться он не смог и погиб от удушья. Попытки воспитателя оказать первую помощь не увенчались успехом — прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Следствие считает, что Манэ Арутюнян нарушила должностные инструкции, проявив халатность при присмотре за детьми. Заведующая Альбина Коротких, в свою очередь, отвечала за приемку и последующий контроль за состоянием игрового комплекса, установленного еще в 2014 году компанией, связанной с производителем оборудования.

По данным следствия, горка была собрана с нарушениями: некоторые элементы имели зауженные зазоры, а часть конструкции и вовсе отсутствовала. При этом ежегодные проверки комплекса проводились формально — комиссией, возглавляемой самой Коротких, без участия специализированных экспертов.

На допросе в суде Альбина Коротких частично признала свою вину. Она заявила, что после установки игрового комплекса его осматривали представители минобра и мэрии, претензий к оборудованию тогда не возникло. В последующие годы проверки проводились внутри учреждения, и признаков неисправности не выявляли.

По словам Коротких, она неоднократно обращалась в городскую администрацию с просьбой выделить средства на привлечение технических специалистов, однако финансирование так и не было предоставлено. При этом, как подчеркнула заведующая, сама она не обладает профильными знаниями для оценки безопасности конструкций.

Подсудимая также отметила, что несчастный случай мог произойти из-за объемной одежды ребенка, которая затруднила движение. Она подчеркнула, что постоянно напоминала воспитателям о необходимости внимательно следить за детьми.

Арутюнян, по словам Коротких, работала в детсаду с 2019 года и не выделялась ни в худшую, ни в лучшую сторону. На вопросы потерпевших и других участников процесса заведующая отказалась отвечать, сославшись на статью 51 Конституции.

Адвокаты Арутюнян не согласны с предъявленным обвинением. По их мнению, действия воспитателя следует квалифицировать как причинение смерти по неосторожности. Защита утверждает, что в момент трагедии Арутюнян находилась на площадке и лишь на короткое время отвлеклась.

Родители погибшего ребенка настаивают на строгом наказании для обеих обвиняемых. Они также намерены взыскать компенсацию с поставщика оборудования, который, по их мнению, несет ответственность за неправильный монтаж комплекса.

Слушания по делу продолжатся допросами сотрудников городского депобра.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении малолетних в одном из детских садов в селе Смольки Городца.