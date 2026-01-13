У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 января 2026 17:00Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату
13 января 2026 16:45Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда
13 января 2026 16:29Неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье
13 января 2026 15:42Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
13 января 2026 11:00СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе
12 января 2026 16:40Мошенники обманули жительницу Арзамаса почти на миллион рублей
12 января 2026 16:13Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
12 января 2026 14:2959-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе
Происшествия

Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда

13 января 2026 16:45 Происшествия
Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда

Фото: СУ СК России по Нижегородской области, архив

В Нижнем Новгороде суд допросил по делу о гибели трехлетнего ребенка в детском саду № 439 заведующую учреждением Альбину Коротких и бывшую воспитательницу Манэ Арутюнян. Обеим предъявлены обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Напомним, трагедия произошла 2 декабря 2024 года. Во время утренней прогулки ребенок оказался без присмотра и застрял между перекладин горки, установленной на территории детсада. Освободиться он не смог и погиб от удушья. Попытки воспитателя оказать первую помощь не увенчались успехом — прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Следствие считает, что Манэ Арутюнян нарушила должностные инструкции, проявив халатность при присмотре за детьми. Заведующая Альбина Коротких, в свою очередь, отвечала за приемку и последующий контроль за состоянием игрового комплекса, установленного еще в 2014 году компанией, связанной с производителем оборудования.

По данным следствия, горка была собрана с нарушениями: некоторые элементы имели зауженные зазоры, а часть конструкции и вовсе отсутствовала. При этом ежегодные проверки комплекса проводились формально — комиссией, возглавляемой самой Коротких, без участия специализированных экспертов.

На допросе в суде Альбина Коротких частично признала свою вину. Она заявила, что после установки игрового комплекса его осматривали представители минобра и мэрии, претензий к оборудованию тогда не возникло. В последующие годы проверки проводились внутри учреждения, и признаков неисправности не выявляли.

По словам Коротких, она неоднократно обращалась в городскую администрацию с просьбой выделить средства на привлечение технических специалистов, однако финансирование так и не было предоставлено. При этом, как подчеркнула заведующая, сама она не обладает профильными знаниями для оценки безопасности конструкций.

Подсудимая также отметила, что несчастный случай мог произойти из-за объемной одежды ребенка, которая затруднила движение. Она подчеркнула, что постоянно напоминала воспитателям о необходимости внимательно следить за детьми.

Арутюнян, по словам Коротких, работала в детсаду с 2019 года и не выделялась ни в худшую, ни в лучшую сторону. На вопросы потерпевших и других участников процесса заведующая отказалась отвечать, сославшись на статью 51 Конституции.

Адвокаты Арутюнян не согласны с предъявленным обвинением. По их мнению, действия воспитателя следует квалифицировать как причинение смерти по неосторожности. Защита утверждает, что в момент трагедии Арутюнян находилась на площадке и лишь на короткое время отвлеклась.

Родители погибшего ребенка настаивают на строгом наказании для обеих обвиняемых. Они также намерены взыскать компенсацию с поставщика оборудования, который, по их мнению, несет ответственность за неправильный монтаж комплекса. 

Слушания по делу продолжатся допросами сотрудников городского депобра.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении малолетних в одном из детских садов в селе Смольки Городца. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
29 ноября 2025 10:32Михаил Пучков прокомментировал ситуацию с жестоким обращением в детсаду Городца
20 ноября 2025 10:59Истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом
13 ноября 2025 19:42Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных