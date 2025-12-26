Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 декабря 2025 17:30Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк
26 декабря 2025 14:48Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона
26 декабря 2025 14:43Проект набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу
26 декабря 2025 13:43Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10%
26 декабря 2025 13:14Более 4,6 тысячи нижегородцев легализовали свой труд в 2025 году
26 декабря 2025 12:32ЦБ представил новую купюру 1000 рублей с символами Приволжья
26 декабря 2025 10:01Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских автопроизводителей
26 декабря 2025 07:5318 деревень на Бору станут селами и слободами
25 декабря 2025 18:29"Дирекция по строительству" возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд
25 декабря 2025 16:53Нижегородским предпринимателям помогли открыть магазины на маркетплейсах
Экономика

Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк

26 декабря 2025 17:30 Экономика
Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области привлекло к ответственности Альфа-Банк за нарушение законодательства в сфере рекламы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, банк распространил рекламное видео, в котором предлагал клиентам возврат части средств за оплату счетов в ресторанах. Однако важные условия акции были показаны на экране слишком мелким шрифтом и лишь на короткое время, что сделало их практически незаметными для зрителей.

По итогам рассмотрения дела УФАС признало такую рекламу ненадлежащей. В результате финансовой организации назначили административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что УФАС потребовало расторгнуть договоры аренды новых магазинов "Пятерочка" в Кстове.

Ранее Нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 800 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ФАС Штраф
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 20:00Павловского перевозчика уличили в ограничении конкуренции при закупках
16 декабря 2025 14:46Оператор нижегородского аэропорта получил предупреждение от ФАС
21 августа 2025 16:12Подрядчика внесли в черный список после затопления нижегородской поликлиники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных