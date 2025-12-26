Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области привлекло к ответственности Альфа-Банк за нарушение законодательства в сфере рекламы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, банк распространил рекламное видео, в котором предлагал клиентам возврат части средств за оплату счетов в ресторанах. Однако важные условия акции были показаны на экране слишком мелким шрифтом и лишь на короткое время, что сделало их практически незаметными для зрителей.
По итогам рассмотрения дела УФАС признало такую рекламу ненадлежащей. В результате финансовой организации назначили административный штраф в размере 500 тысяч рублей.
Напомним, что УФАС потребовало расторгнуть договоры аренды новых магазинов "Пятерочка" в Кстове.
Ранее Нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 800 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+