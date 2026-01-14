Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Мэрия утвердила новые тарифы на услуги в муниципальных банях Нижнего Новгорода.

Изменения, внесенные в постановление от 21 мая 2024 года об установлении тарифов на платные услуги, которые оказывает МАУ "Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО"", начали действовать с 1 января 2026 года.

Так, одна двухчасовая помывка стоит в общем отделении стоит 500 рублей (для льготников и детей - 250 рублей). В отделении "Люкс" три часа помывки обойдутся в 900 рублей. Подробности — в таблице ниже.

Добавим, что с участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, малоимущих и детей до 7 лет плата за услуги в общих отделениях муниципальных бань не взимается.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут запустить проект по развитию общественных бань.

Также была информация, что нижегородскими "Ковалихинскими банями" заинтересовался инвестор.