У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 15:00Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
14 января 2026 13:54Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале
14 января 2026 13:36Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года
14 января 2026 12:16Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля
14 января 2026 11:53Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
14 января 2026 10:40Ямочный ремонт провели у Мызинского моста после жалоб водителей
14 января 2026 10:23Бездомному уроженцу Монголии помогли найти жилье в Нижнем Новгороде
14 января 2026 09:4489-летняя нижегородка вышла замуж
Общество

Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде

14 января 2026 15:00 Общество
Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Мэрия утвердила новые тарифы на услуги в муниципальных банях Нижнего Новгорода. 

Изменения, внесенные в постановление от 21 мая 2024 года об установлении тарифов на платные услуги, которые оказывает МАУ "Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО"", начали действовать с 1 января 2026 года. 

Так, одна двухчасовая помывка стоит в общем отделении стоит 500 рублей (для льготников и детей - 250 рублей). В отделении "Люкс" три часа помывки обойдутся в 900 рублей. Подробности — в таблице ниже. 

Добавим, что с участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, малоимущих и детей до 7 лет плата за услуги в общих отделениях муниципальных бань не взимается. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут запустить проект по развитию общественных бань.

Также была информация, что нижегородскими "Ковалихинскими банями" заинтересовался инвестор. 

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бани Тарифы
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
