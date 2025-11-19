Инвестор заинтересовался нижегородскими "Ковалихинскими банями"

Фото:
Идея обновить "Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде и превратить их в современный общественный банный комплекс привлекла внимание инвестора. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с представителями бизнес-сообщества 19 ноября.
По словам главы региона, интерес к проекту проявил потенциальный инвестор, который, как отметил Никитин, может быть заинтересован в сотрудничестве с профессиональным ресторанным сообществом.
Нижегородские рестораторы, в свою очередь, выразили готовность реализовать масштабный проект по созданию "вкусных общественных бань". Они подчеркнули, что речь идет не просто о восстановлении старого объекта, а о создании уникального пространства, аналогичного знаменитым московским "Сандунам".
Министр туризма Сергей Яковлев подтвердил наличие инициативы от Ассоциации рестораторов и поддержал идею переосмысления "Ковалихинских бань" как доступного и привлекательного центра отдыха в самом сердце города.
Губернатор поручил министерству туризма взять вопрос в работу.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области хотят запустить масштабный проект по развитию общественных бань.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+