Инвестор заинтересовался нижегородскими "Ковалихинскими банями" Экономика

Фото: Александр Воложанин

Идея обновить "Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде и превратить их в современный общественный банный комплекс привлекла внимание инвестора. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с представителями бизнес-сообщества 19 ноября.

По словам главы региона, интерес к проекту проявил потенциальный инвестор, который, как отметил Никитин, может быть заинтересован в сотрудничестве с профессиональным ресторанным сообществом.

Нижегородские рестораторы, в свою очередь, выразили готовность реализовать масштабный проект по созданию "вкусных общественных бань". Они подчеркнули, что речь идет не просто о восстановлении старого объекта, а о создании уникального пространства, аналогичного знаменитым московским "Сандунам".

Министр туризма Сергей Яковлев подтвердил наличие инициативы от Ассоциации рестораторов и поддержал идею переосмысления "Ковалихинских бань" как доступного и привлекательного центра отдыха в самом сердце города.

Губернатор поручил министерству туризма взять вопрос в работу.

