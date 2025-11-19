Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 ноября 2025 17:17Объем льготных займов ФРП в Нижегородской области вырос в 2,3 раза
19 ноября 2025 17:10Инвестор заинтересовался нижегородскими "Ковалихинскими банями"
19 ноября 2025 16:47Выполнено около 90% поручений губернатора Глеба Никитин со встречи с бизнесом-2024
19 ноября 2025 16:27Еще 94 млн рублей получат нижегородские компании по шести программам Фонда содействия инновациям
19 ноября 2025 16:25Сервис "Решение вопросов инвесторов" стал доступен на сайтах администраций муниципалитетов Нижегородской области
19 ноября 2025 15:45Самая низкая безработица в стране зафиксирована в Нижегородской области
19 ноября 2025 15:02 Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2025 года составит около 0,4%
19 ноября 2025 14:53Борьбу с теневой занятостью обсудили на комитете по экономике ЗСНО
19 ноября 2025 13:30Экспертиза одобрила проект нового жилого дома напротив парка "Швейцария"
19 ноября 2025 12:31Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
Экономика

Инвестор заинтересовался нижегородскими "Ковалихинскими банями"

19 ноября 2025 17:10 Экономика
Инвестор заинтересовался нижегородскими Ковалихинскими банями

Фото: Александр Воложанин

Идея обновить "Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде и превратить их в современный общественный банный комплекс привлекла внимание инвестора. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с представителями бизнес-сообщества 19 ноября.

По словам главы региона, интерес к проекту проявил потенциальный инвестор, который, как отметил Никитин, может быть заинтересован в сотрудничестве с профессиональным ресторанным сообществом.

Нижегородские рестораторы, в свою очередь, выразили готовность реализовать масштабный проект по созданию "вкусных общественных бань". Они подчеркнули, что речь идет не просто о восстановлении старого объекта, а о создании уникального пространства, аналогичного знаменитым московским "Сандунам".

Министр туризма Сергей Яковлев подтвердил наличие инициативы от Ассоциации рестораторов и поддержал идею переосмысления "Ковалихинских бань" как доступного и привлекательного центра отдыха в самом сердце города.

Губернатор поручил министерству туризма взять вопрос в работу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области хотят запустить масштабный проект по развитию общественных бань.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бани Глеб Никитин инвесторы
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 16:08Нижегородская мэрия объяснила введение штрафов для уличных музыкантов
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
11 апреля 2025 18:02Нижегородским инвесторам предлагают землю под приют для животных за 1 рубль
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных