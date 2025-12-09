МП "Нижегородские бани" пополнится двумя объектами из Кстова Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Две общественных бани в Кстовском районе войдут в состав МП "Нижегородские бани". Об этом на заседании постоянной комиссии думы по городскому хозяйству рассказал директор муниципального предприятия Дмитрий Фролов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Фролова, сейчас в состав предприятия входят девять общественных бань, расположенных в шести районах города. В связи с объединением с Кстовским районом предприятие пополнится еще двумя объектами: это бани в поселках Работки и Ждановский. Причем последняя находится на консервации и требует запуска. Ориентировочная стоимость восстановления — 500 тысяч рублей.

Дмитрий Фролов также отчитался об итогах работы предприятия за девять месяцев 2025 года. По его словам, за этот период в нижегородских банях проведено 221,8 тысячи помывок. Доходы превысили 120 млн рублей, расходы составили 115 млн, прибыль — чуть более 3 млн рублей. При этом кредиторская задолженность превышает 17 млн рублей, а дебиторская — почти 3 млн рублей.



В планах предприятия — техническое перевооружение и замена газового оборудования на двух объектах. На улице Профинтерна, 28 планируется установка двух новых печей в парилках общего и люкс-отделений. Сейчас там работает только общее отделение, а люкс закрыт по техническим причинам. Как отметил Фролов, новое оборудование позволит увеличить посещаемость и будет экономически выгодным — срок окупаемости составит около пяти лет при сроке службы 25-30 лет.

Вторая баня, где планируется модернизация, расположена на улице Чаадаева, 8в. Там хотят установить две новые печи в общих отделениях. По обоим объектам уже подготовлена проектно-сметная документация.

Общая стоимость работ составит около 15 млн рублей (в том числе, на замену газораспределительного устройства, узлов учета газа и установку печей с полной автоматизацией процесса). Средства планируется получить в виде субсидий из городского бюджета, так как собственных средств у "Нижегородских бань" на реализацию проектов нет.

Ранее Глеб Никитин рассказал, что инвестор заинтересовался "Ковалихинскими банями" в Нижнем Новгороде.