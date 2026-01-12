Городская баня в Богородске возобновит работу 16 января 2026 года. Об этом сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков в своём телеграм-канале.
Сейчас учреждение временно закрыто — в здании проходят плановые процедуры инвентаризации и технического обслуживания оборудования.
С начала 2026 года управление баней перешло к новому оператору. Как отметил Алексей Коротков, это решение принято для улучшения качества предоставляемых услуг жителям округа.
Уже в ближайшую пятницу баня вновь откроет двери для посетителей и продолжит работу в стандартном режиме.
Ранее сообщалось, что две общественных бани в Кстовском районе включат в состав МП "Нижегородские бани".
Напомним также, что инвестор проявляет интерес к "Ковалихинским баням" в Нижнем Новгороде.
