12 января 2026 12:29 Общество
Городская баня в Богородске возобновит работу 16 января 2026 года. Об этом сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков в своём телеграм-канале.

Сейчас учреждение временно закрыто — в здании проходят плановые процедуры инвентаризации и технического обслуживания оборудования.

С начала 2026 года управление баней перешло к новому оператору. Как отметил Алексей Коротков, это решение принято для улучшения качества предоставляемых услуг жителям округа.

Уже в ближайшую пятницу баня вновь откроет двери для посетителей и продолжит работу в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что две общественных бани в Кстовском районе включат в состав МП "Нижегородские бани".

Напомним также, что инвестор проявляет интерес к "Ковалихинским баням" в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

