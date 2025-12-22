Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Экономика

Инвестор получил разрешение для постройки гостиницы на улице Ильинской

22 декабря 2025 12:00 Экономика
Инвестор получил разрешение для постройки гостиницы на улице Ильинской

Фото: минград Нижегородской области

Компания ООО "Нижавтострой" получила разрешение на строительство гостиницы на улице Ильинской, 56 в Нижнем Новгороде. Документ выдал региональный минстрой, о чем сообщается в реестре разрешений. 

Напомним, будущий отель разместится рядом с усадьбой Рябининой. Архитектурно-градостроительный облик гостиницы был утвержден областным минградом в июне 2025 года. В сентябре проект получил положительное заключение повторной экспертизы. По утверждённой планировке, завершить строительство планируют к 2031 году.

Согласно проекту, здание будет переменной этажности — от четырех до пяти этажей. Общая площадь гостиницы составит 6,6 тысячи квадратных метров, при площади застройки — 1,1 тысячи квадратных метров. Участок под строительство занимает 2,4 тысячи "квадратов". В отеле планируется обустроить 96 номеров.

Работы будут выполнены в одну очередь, но с разделением на два этапа. Первый этап завершится до конца 2027 года. В его рамках подрядчику предстоит снести старые хозяйственные постройки вдоль стены усадьбы, заменить изношенные инженерные сети, укрепить склон оврага и обустроить примыкание к Плотничному переулку. Также на уровне подвала здания появится открытая терраса.

На втором этапе начнется основное строительство гостиницы, а также создание инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, будет построен 100-метровый проезд к улице Ильинской, 80-метровый внутренний проезд и тротуары общей протяжённостью 280 метров. Также будет подключена ливневая канализация, которая войдёт в систему будущего парка.

Напротив главного входа в гостиницу появится летняя терраса ресторана. Здесь же планируется строительство нового пешеходного моста — он станет частью проекта благоустройства террасного парка в Почаинском овраге.

Ранее сообщалось, что эксперты Национальной гостиничной премии признали Нижний Новгород лучшим городом для развития гостиничного бизнеса. 

