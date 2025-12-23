Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Культура и отдых

16 новых гостиниц за 50 млрд рублей появятся в Нижегородской области

23 декабря 2025 11:02 Культура и отдых
16 новых гостиниц за 50 млрд рублей появятся в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области до 2029 года планируют построить 16 новых гостиниц. Объекты разместятся на территории региона и обеспечат туристов более чем 2300 новыми номерами. Общий объём инвестиций в проект превысит 50 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт частных вложений и федеральной программы льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале, спрос на размещение в регионе стабильно высокий. В летний сезон загрузка гостиниц превышает 90%, а количество туристов и событий продолжает расти. Новые отели, по его словам, практически сразу достигают высокой заполняемости.

Для поддержки инвесторов Росреестр подготовил специальную карту с участками, доступными для застройки. В перечень включены 40 земельных участков и 10 прилегающих территорий общей площадью 178,42 гектара. 12 участков и 5 территорий площадью 45,5 гектара уже используются в туристических целях.

Развитие туристической инфраструктуры охватывает не только областной центр. В 2024 году в 10 округах региона открыли 16 глемпингов с общим количеством в 289 номеров. Кроме того, в этом году начал работу модульный отель на берегу озера Юрасовское, а рядом с национальным парком "Нижегородское Поволжье" строится комплекс для автотуристов.

По итогам 2025 года в регионе ожидается более 5 млн туристов.

Ранее сообщалось, что на развитие туризма в Нижегородской области за год направили более 335 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на развитие туризма в Нижегородской области за год направили более 335 млн рублей.





