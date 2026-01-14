10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 января 2026 12:47Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники
14 января 2026 11:24Нижегородский планетарий закрыт для посетителей до 16 января
14 января 2026 10:54Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
13 января 2026 14:22ВТБ: в новогодние праздники молодежь удвоила траты по Пушкинской карте
12 января 2026 15:04Два нижегородских кинотеатра обновили оборудование по программе "Фонда кино"
11 января 2026 13:07Новый "Буратино" собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы
10 января 2026 17:48Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав "Золотого кольца"
07 января 2026 18:02Три катка закроют в Нижнем Новгороде 8 января из-за сильного снегопада
07 января 2026 16:06Нижегородские катки ограничили число посетителей из-за снегопада
07 января 2026 09:37SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день
Культура и отдых

Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники

14 января 2026 12:47 Культура и отдых
Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

За период новогодних праздников с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Нижегородскую область посетило свыше 207 тысяч туристов. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, туристический поток продолжает стабильно расти. Согласно данным мобильных операторов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество гостей увеличилось почти на 12%.

По словам Никитина, новогодние мероприятия проходили под девизом "100% настоящая зима". Для жителей и туристов была подготовлена насыщенная программа по всему региону. В некоторые дни загрузка гостиниц достигала максимальных значений. Это, как подчеркнул губернатор, еще раз подтверждает высокий интерес к Нижегородской области и ее туристическому потенциалу.

Глава региона также отметил, что в обычное время туристы останавливаются в регионе в среднем на два дня, тогда как в праздники продолжительность пребывания увеличивается до четырех суток. 

"Зимние каникулы – замечательная пора, чтобы позволить себе более длительный отдых. Это возможность не только открыть для себя основные праздничные площадки в Нижнем Новгороде, но и посетить другие туристические центры нашего региона: Дивеево, Большое Болдино, Городец, Семенов, деревню Простоквашино в Тонкинском округе, село Варнавино – родину Морозко", - сказал он.

Глеб Никитин добавил, что особенно востребованным направлением в этом году как у нижегородцев, так и у туристов стал Арзамас, где прошли масштабные рождественские мероприятия. Только 7 января город принял порядка 20 тысяч гостей.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области сообщили, что чаще всего в регион приезжали туристы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимирской и Кировской областей, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Мордовии. Кроме того, большой интерес к региону проявляют гости из Республики Беларусь.

Глава ведомства Сергей Яковлев рассказал, что одним из самых посещаемых мест в регионе стал Нижегородский кремль — его осмотрели более 850 тысяч человек. Более 17 тысяч туристов воспользовались Кремлёвским фуникулером. 

"Более 220 тысяч человек присоединились к праздничным гуляньям на Нижегородской ярмарке, из них более 28 тысяч гостей смогли побывать на ярмарочном катке. Еще одной точкой притяжения в столице Приволжья стали "Заповедные кварталы": здесь в новогодние праздники участниками праздничных торжеств стали более 20 тысяч гостей", - сказал он. 

В правительстве региона подчеркнули, что сохранение исторической среды способствует росту туристического потока, что соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство". Также важную роль играет развитие транспортной инфраструктуры. Добраться до Нижегородской области стало удобнее благодаря трассе М-12 "Восток", а также запуску нового скоростного поезда "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на создание туристической инфраструктуры, подготовку кадров, развитие отечественного производства для отрасли, продвижение путешествий внутри страны и обеспечение высокого уровня сервиса. 

Ранее сообщалось, что десять населённых пунктов Нижегородской области, в том числе, и столица Приволжья, вошли в состав "Золотого кольца".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Новый год Туризм
Поделиться:
Новости по теме
31 декабря 2025 18:47Новогодние елки в Семёнове и Чкаловске стали частью проекта по внедрению туркода
22 декабря 2025 18:32Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных