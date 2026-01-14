Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

За период новогодних праздников с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Нижегородскую область посетило свыше 207 тысяч туристов. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, туристический поток продолжает стабильно расти. Согласно данным мобильных операторов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество гостей увеличилось почти на 12%.

По словам Никитина, новогодние мероприятия проходили под девизом "100% настоящая зима". Для жителей и туристов была подготовлена насыщенная программа по всему региону. В некоторые дни загрузка гостиниц достигала максимальных значений. Это, как подчеркнул губернатор, еще раз подтверждает высокий интерес к Нижегородской области и ее туристическому потенциалу.

Глава региона также отметил, что в обычное время туристы останавливаются в регионе в среднем на два дня, тогда как в праздники продолжительность пребывания увеличивается до четырех суток.

"Зимние каникулы – замечательная пора, чтобы позволить себе более длительный отдых. Это возможность не только открыть для себя основные праздничные площадки в Нижнем Новгороде, но и посетить другие туристические центры нашего региона: Дивеево, Большое Болдино, Городец, Семенов, деревню Простоквашино в Тонкинском округе, село Варнавино – родину Морозко", - сказал он.

Глеб Никитин добавил, что особенно востребованным направлением в этом году как у нижегородцев, так и у туристов стал Арзамас, где прошли масштабные рождественские мероприятия. Только 7 января город принял порядка 20 тысяч гостей.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области сообщили, что чаще всего в регион приезжали туристы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимирской и Кировской областей, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Мордовии. Кроме того, большой интерес к региону проявляют гости из Республики Беларусь.

Глава ведомства Сергей Яковлев рассказал, что одним из самых посещаемых мест в регионе стал Нижегородский кремль — его осмотрели более 850 тысяч человек. Более 17 тысяч туристов воспользовались Кремлёвским фуникулером.

"Более 220 тысяч человек присоединились к праздничным гуляньям на Нижегородской ярмарке, из них более 28 тысяч гостей смогли побывать на ярмарочном катке. Еще одной точкой притяжения в столице Приволжья стали "Заповедные кварталы": здесь в новогодние праздники участниками праздничных торжеств стали более 20 тысяч гостей", - сказал он.

В правительстве региона подчеркнули, что сохранение исторической среды способствует росту туристического потока, что соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство". Также важную роль играет развитие транспортной инфраструктуры. Добраться до Нижегородской области стало удобнее благодаря трассе М-12 "Восток", а также запуску нового скоростного поезда "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на создание туристической инфраструктуры, подготовку кадров, развитие отечественного производства для отрасли, продвижение путешествий внутри страны и обеспечение высокого уровня сервиса.

Ранее сообщалось, что десять населённых пунктов Нижегородской области, в том числе, и столица Приволжья, вошли в состав "Золотого кольца".