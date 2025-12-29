Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески" Экономика

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Минград Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик туристического комплекса "Печерские пески", который будет расположен на одноименно полуострове в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Комплекс будет построен на двух участках. Общая площадь застройки составит более 23 тысяч квадратных метров. В состав туристического объекта войдут 13 одно- и двухэтажных гостиничных корпуса, СПА-центр с рестораном, конференц-холл, административно-бытовой корпус, котельная, пункты проката и контрольно-пропускные пункты. Также предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры, включая трансформаторные подстанции и котельную.

Согласно документу, проект соответствует требованиям архитектурно-градостроительного регламента, установленного правилами землепользования и застройки Нижнего Новгорода.

Отметим, что на полуострове реализуются и другие проекты. Так, в декабре министерство выдавало разрешение на подготовку документации по планировке территории полуострова Печерские Пески. Планируется реализация двух крупных инвестпроектов: круглогодичного глэмпинг-парка и гостиничного комплекса уровня 4 звезды. Документация разрабатывалась по инициативе компаний "Комплексные информационные технологии" и "НН-Пески Премиум".

Также сообщалось, что компания "Аквалон" получила разрешение на строительство спортивного клуба "Лето" рядом с одноименным яхт-клубом на полуострове Печерские пески в Нижнем Новгороде.