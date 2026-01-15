Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы Происшествия

Нижегородский живодер в шинели вышел из психиатрической клиники, куда его по решению суда помещали на принудительную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила зоозащитница Лара Саплина.

"У меня не очень хорошие новости. "Шинеля" выписали из больницы. Со слов соседей, его сейчас нет в квартире в Нижнем Новгороде. Скорее всего, он находится в Балахне", — рассказала Саплина.

Напомним, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с несколькими животными.



Поводом для начала расследования стали жалобы соседей на неприятный запах и странное поведение мужчины. Весной 2025 года в его квартире полиция обнаружила истощенных животных и останки собак и кошек. Как минимум десять собак и кошек, по предварительным данным, погибли.

Позже следователи нашли останки и в квартире его матери. Женщина работала профессором кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ. Его отец также был сотрудником университета и до увольнения возглавлял кафедру конституционного и муниципального права. С сыном он не проживал. В какой-то период в вузе трудился и сам живодер.

