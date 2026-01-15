У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
15 января 2026 13:52Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы
15 января 2026 12:00Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
15 января 2026 10:0448-летний мужчина погиб при пожаре на Бору
14 января 2026 19:28Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки
14 января 2026 17:20Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня
14 января 2026 15:10На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший
14 января 2026 13:04Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске
14 января 2026 11:08Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова
14 января 2026 10:07Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении ледяной глыбы на нижегородку
Происшествия

Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы

15 января 2026 13:52 Происшествия
Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы

Нижегородский живодер в шинели вышел из психиатрической клиники, куда его по решению суда помещали на принудительную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила зоозащитница Лара Саплина.

"У меня не очень хорошие новости. "Шинеля" выписали из больницы. Со слов соседей, его сейчас нет в квартире в Нижнем Новгороде. Скорее всего, он находится в Балахне", — рассказала Саплина.

Напомним, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с несколькими животными.

Поводом для начала расследования стали жалобы соседей на неприятный запах и странное поведение мужчины. Весной 2025 года в его квартире полиция обнаружила истощенных животных и останки собак и кошек. Как минимум десять собак и кошек, по предварительным данным, погибли.

Позже следователи нашли останки и в квартире его матери. Женщина работала профессором кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ. Его отец также был сотрудником университета и до увольнения возглавлял кафедру конституционного и муниципального права. С сыном он не проживал. В какой-то период в вузе трудился и сам живодер.

Ранее министр спорта Кабайло рассказал НИА "Нижний Новгород", чем закончилась история с избиением лошади воспитанницами нижегородской спортшколы.

Живодер в шинели Животные Уголовное дело
