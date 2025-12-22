Кабайло рассказал, чем закончилась история с избиением лошади в спортшколе Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Жестокое обращением с лошадью в СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени Сои в Нижнем Новгороде вызвала широкий общественный резонанс в мае 2025 года. Тогда трое воспитанниц спортивной школы избили лошадь и сняли происходящее на видео. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло рассказал в интервью НИА "Нижний Новгород", чем закончилась эта громкая история.

"Ситуация получила широкий общественный резонанс. Было важно оперативно разобраться в произошедшем и донести достоверную информацию. Буквально уже через два часа после выхода публикации, я был там для того, чтобы оценить ситуацию и дать понятную позицию. Потому что уже началось искажение фактов и чуть ли не самосуд над девочками, которые это сделали. Сразу взял ситуацию на контроль", - рассказал министр.

В результате выяснилось, что животному серьезного вреда нанесено не было. Лошадь Иоланта уже на следующий день после происшествия находилась в хорошем состоянии и участвовала в тренировке. Однако чрезмерная забота со стороны обеспокоенных нижегородцев, которые начали приносить ей угощения, едва не привела к сахарному диабету.

"Я не стал дополнительно акцентировать внимание на этой теме дальше, потому что она уже получила широкий резонанс. Встречался с родителями, объяснял свою позицию, что за каждый поступок нужно нести ответственность. Родители с этим согласились, девочки раскаялись. В школе они больше не тренируются. История завершилась логически, и, на мой взгляд, конструктивно", — отметил Кабайло.

Что касается возможной юридической ответственности, все обращения были направлены в соответствующие инстанции, и правоохранительные органы закрыли дело, изучив все обстоятельства.

