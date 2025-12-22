Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
22 декабря 2025 10:25Кабайло рассказал, чем закончилась история с избиением лошади в спортшколе
22 декабря 2025 09:38Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубань"
21 декабря 2025 13:43Нижегородская "Чайка" одолела "Кузнецких Медведей" в овертайме
21 декабря 2025 09:35ВК "Горький" разгромил "Динамо-Урал" 3:0
20 декабря 2025 15:16Кабайло рассказал, куда минспорта может съехать со стадиона на Стрелке
20 декабря 2025 13:34Кабайло объяснил, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы
20 декабря 2025 11:48Дмитрий Кабайло: "Всегда хочется большего"
19 декабря 2025 19:20"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Горняк-УГМК" в серии буллитов
18 декабря 2025 18:00Главный тренер "Торпедо" Исаков возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
17 декабря 2025 21:25"Чайка" разгромила "Мамонтов Югры" в последнем домашнем матче года
Спорт

Кабайло рассказал, чем закончилась история с избиением лошади в спортшколе

22 декабря 2025 10:25 Спорт
Кабайло рассказал, чем закончилась история с избиением лошади в спортшколе

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Жестокое обращением с лошадью в СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени Сои в Нижнем Новгороде вызвала широкий общественный резонанс в мае 2025 года. Тогда трое воспитанниц спортивной школы избили лошадь и сняли происходящее на видео. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло рассказал в интервью НИА "Нижний Новгород", чем закончилась эта громкая история.

"Ситуация получила широкий общественный резонанс. Было важно оперативно разобраться в произошедшем и донести достоверную информацию. Буквально уже через два часа после выхода публикации, я был там для того, чтобы оценить ситуацию и дать понятную позицию. Потому что уже началось искажение фактов и чуть ли не самосуд над девочками, которые это сделали. Сразу взял ситуацию на контроль", - рассказал министр.

В результате выяснилось, что животному серьезного вреда нанесено не было. Лошадь Иоланта уже на следующий день после происшествия находилась в хорошем состоянии и участвовала в тренировке. Однако чрезмерная забота со стороны обеспокоенных нижегородцев, которые начали приносить ей угощения, едва не привела к сахарному диабету.

"Я не стал дополнительно акцентировать внимание на этой теме дальше, потому что она уже получила широкий резонанс. Встречался с родителями, объяснял свою позицию, что за каждый поступок нужно нести ответственность. Родители с этим согласились, девочки раскаялись. В школе они больше не тренируются. История завершилась логически, и, на мой взгляд, конструктивно", — отметил Кабайло.

Что касается возможной юридической ответственности, все обращения были направлены в соответствующие инстанции, и правоохранительные органы закрыли дело, изучив все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что нижегородского живодера в шинели отправили в психбольницу на принудительную экспертизу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дмитрий Кабайло Животные Спортивная школа
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2025 15:16Кабайло рассказал, куда минспорта может съехать со стадиона на Стрелке
07 декабря 2025 14:51Неизвестный отравил почти 10 котов в Дзержинске
02 мая 2025 15:18Жестокость без повода: почему люди издеваются над животными
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных