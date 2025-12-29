Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Пять служебных овчарок в отставке ищут новых хозяев в Нижегородской области

29 декабря 2025 14:25 Общество
Пять служебных овчарок в отставке ищут новых хозяев в Нижегородской области

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

В Нижегородской области кинологи ГУФСИН подыскивают новые семьи для своих верных четвероногих помощников, завершивших службу. Эти собаки долгие годы охраняли режимные объекты, участвовали в патрулировании и розыскных мероприятиях, а теперь заслуженно отправляются на покой в силу возраста.

Все питомцы прошли профессиональную дрессировку, приучены к дисциплине, обладают устойчивой психикой и социализированы. Они не проявляют агрессии, дружелюбны и послушны. Несмотря на возраст, животные находятся в хорошей физической форме и клинически здоровы. Каждой собаке требуется заботливый человек, готовый подарить тепло и внимание.

Среди тех, кто ищет новый дом, — восточно-европейская овчарка Ю-Рик, 2015 года рождения. У него черно-палевый окрас, уравновешенный темперамент и высокая контактность. Он активен, не проявляет агрессии и хорошо ладит с другими собаками. Контакт для связи: 8(908)733-84-01 (Евгений, СИЗО-2, с.п. Кудьма).

Немецкая овчарка Армагеддон, также 2015 года рождения, отличается спокойным и уравновешенным характером. Он дружелюбен, физически развит и не проявляет агрессии, хотя может иногда лаять на других собак. Контакт: 8(999)140-67-39 (Алина, ИК-5, Нижний Новгород).

Немецкая овчарка Сабрина, 2016 года рождения, также завершила службу. Она дружелюбная, контактная и уравновешенная. Физически крепкая и здорова по возрасту, она станет отличным компаньоном.

Восточно-европейская овчарка Бомон Росс Скиф, 2019 года рождения, ищет хозяев, которые оценят его спокойствие и контактность. Он не проявляет агрессии, физически развит и имеет крепкое здоровье.

Эйдос Эрикс, немецкая овчарка 2020 года рождения, также завершает службу. Он контактный, уравновешенный и добрый пёс, не проявляющий агрессии и хорошо воспитанный. Контакт: 8(950)607-38-13 (Анастасия, ИК-12, п. Шерстки Нижегородская область).

Эти собаки отдали лучшие годы службе и заслужили жизнь в уюте и любви. Если вы готовы подарить одному из них новый дом — свяжитесь с кинологами по указанным телефонам.

Ранее сообщалось, что кинологи дали советы нижегородцам, чьи питомцы испытывают стресс в новогоднюю ночь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Животные Собаки ФСИН
