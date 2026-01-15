Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2026 17:01Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
15 января 2026 16:00Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям
15 января 2026 13:32Нижегородские предприятия в 2025 году удвоили эффективность онлайн-мероприятий благодаря ИИ
15 января 2026 11:35Коммерческая недвижимость подорожает в нижегородских городах "Золотого кольца"
15 января 2026 10:13Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
15 января 2026 07:57Желающих капитально отремонтировать нижегородскую школу №93 вновь не нашлось
15 января 2026 07:06Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей
14 января 2026 19:00Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"
14 января 2026 17:49Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом
Экономика

ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей

15 января 2026 16:12 Экономика
ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 1,7 трлн рублей. Это на четверть ниже показателя предыдущего года. Пик продаж пришёлся на октябрь, когда выдачи на 27% превысили результат за аналогичный период 2024 года.

Стимулами к обновлению парка в 2025 г. выступали программы государственной поддержки и специальные предложения производителей по отдельным брендам. Доминирующие позиции на рынке сохранили российские и китайские автомобили.

«В прошлом году рынок автокредитов показал снижение: часть заемщиков предпочитала отложить покупку новых автомобилей, аккумулируя свободные средства на депозитах. Ключевым итогом года стало формирование новой, более качественной модели рынка автокредитования в условиях перезагрузки, которая продолжится и в 2026 году. Основными драйверами для банков по-прежнему будут не объёмы, а работа с финансово устойчивыми заёмщиками, для которых кредит – осознанный инструмент оптимизации личных финансов», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По предварительной оценке, ВТБ, в январе 2026 года объём выдач автокредитов может составить около 116 млрд рублей, что на 36% превысит результат января прошлого года. Росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект «прошлогоднего» автомобиля.

В целом в 2026 году продажи автокредитов, как ожидает ВТБ, останутся на сопоставимом с прошлым годом уровне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили ВТБ Кредиты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных